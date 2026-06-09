Merész fotókkal köszöntötte Bianca Censori Kanye Westet

Bianca Censori ismét a figyelem középpontjába került, miután férje, Kanye West 49. születésnapját egy rendkívül merész, provokatív gesztussal ünnepelte. Bianca Censori ezúttal is egy határokat feszegető fotóval jelentkezett – írja a Sun.
Bianca Censori intim fotókat posztolt Kanye West születésnapján
A Kanye West 49. születésnapjára készült bejegyzésekben Bianca Censori egy rendkívül kihívó szettben látható: az Instagramon megosztott fotón a földön, négykézláb pózol egy apró tangában és egy hozzá illő, minimalista melltartóban. A bejegyzéshez azt írta: „Boldog születésnapot @ye. Mindenkinél jobban szeretlek.” Egy másik fotón Kanye Westtel együtt látható, amint egymás felé közelítve kidugják a nyelvüket.
Bianca Censori az utóbbi időszakban rendszeresen hívja fel magára a figyelmet merész megjelenésével.
Korábban a 2025-ös Grammy-gálán viselt áttetsző ruhája is nagy visszhangot váltott ki, és sokszor éri kritika provokatív öltözködése miatt. Ő azonban másként tekint minderre, és egy korábbi interjúban hangsúlyozta: számára ez nem egyszerű meztelenség, hanem önkifejezés és művészet.
Úgy fogalmazott, hogy „nem szakadt el” a meztelenségtől, és ugyanazt a vizuális világot jeleníti meg újra és újra. Szerinte ez egy tudatos művészi koncepció része, amelyben „az életét művészetként éli meg”. A melbourne-i születésű Bianca Censori egyébként építész végzettségű, és férje vállalatánál az építészeti részleg vezetőjeként dolgozik. Kanye Westtel 2022 decemberében házasodott össze, nem sokkal azután, hogy a rapper lezárta válását Kim Kardashiannal.
Bianca Censori szinte teljesen pucéran ment moziba
Bianca Censori ismét minden tekintetet magára vont Los Angelesben egy merész, mélyen kivágott ruhával. A Bianca Censori megjelenése miatt több mozilátogató is döbbenten figyelte, ahogy Kanye West oldalán megérkezett a Michael Jackson-életrajzi film vetítésére.
Bianca Censori most tényleg túlfeszítette a húrt, vad képet osztott meg
Kanye West felesége vadító fotóval sokkolta rajongóit. A 31 éves modell, Bianca Censori egy aprócska bikinifelsőben pózolt, ami épphogy eltakarta mellbimbóit. Bár a sztár merész stílusáról ismert, ebben a szettben már-már saját határait feszegette.