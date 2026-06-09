Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos belső lázadás: saját emberei fordultak a miniszterelnök ellen

Olvasta?

Megszólalt a NAV a visszaváltási díjról – ezt sokan nem tudják

Bianca Censori

Merész fotókkal köszöntötte Bianca Censori Kanye Westet

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kanye West 49. születésnapja alkalmából felesége egy rendkívül merész fotósorozatot osztott meg a közösségi médiában. Bianca Censori ezúttal is provokatív, sokat vitatott stílusában jelent meg a felvételeken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bianca CensoriszületésnapKanye West

Bianca Censori ismét a figyelem középpontjába került, miután férje, Kanye West 49. születésnapját egy rendkívül merész, provokatív gesztussal ünnepelte. Bianca Censori ezúttal is egy határokat feszegető fotóval jelentkezett – írja a Sun.

Bianca Censori nem először kerül a figyelem középpontjába provokatív megjelenése miatt
Bianca Censori nem először kerül a figyelem középpontjába provokatív megjelenése miatt
Fotó: Northfoto/Bestimage

Bianca Censori intim fotókat posztolt Kanye West születésnapján

A Kanye West 49. születésnapjára készült bejegyzésekben Bianca Censori egy rendkívül kihívó szettben látható: az Instagramon megosztott fotón a földön, négykézláb pózol egy apró tangában és egy hozzá illő, minimalista melltartóban. A bejegyzéshez azt írta: „Boldog születésnapot @ye. Mindenkinél jobban szeretlek.” Egy másik fotón Kanye Westtel együtt látható, amint egymás felé közelítve kidugják a nyelvüket.

Bianca Censori az utóbbi időszakban rendszeresen hívja fel magára a figyelmet merész megjelenésével. 

Korábban a 2025-ös Grammy-gálán viselt áttetsző ruhája is nagy visszhangot váltott ki, és sokszor éri kritika provokatív öltözködése miatt. Ő azonban másként tekint minderre, és egy korábbi interjúban hangsúlyozta: számára ez nem egyszerű meztelenség, hanem önkifejezés és művészet.

Úgy fogalmazott, hogy „nem szakadt el” a meztelenségtől, és ugyanazt a vizuális világot jeleníti meg újra és újra. Szerinte ez egy tudatos művészi koncepció része, amelyben „az életét művészetként éli meg”. A melbourne-i születésű Bianca Censori egyébként építész végzettségű, és férje vállalatánál az építészeti részleg vezetőjeként dolgozik. Kanye Westtel 2022 decemberében házasodott össze, nem sokkal azután, hogy a rapper lezárta válását Kim Kardashiannal.

image

Bianca Censori szinte teljesen pucéran ment moziba

Bianca Censori ismét minden tekintetet magára vont Los Angelesben egy merész, mélyen kivágott ruhával. A Bianca Censori megjelenése miatt több mozilátogató is döbbenten figyelte, ahogy Kanye West oldalán megérkezett a Michael Jackson-életrajzi film vetítésére.

 

Bianca Censori most tényleg túlfeszítette a húrt, vad képet osztott meg

Kanye West felesége vadító fotóval sokkolta rajongóit. A 31 éves modell, Bianca Censori egy aprócska bikinifelsőben pózolt, ami épphogy eltakarta mellbimbóit. Bár a sztár merész stílusáról ismert, ebben a szettben már-már saját határait feszegette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!