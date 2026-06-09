Merész fotókkal köszöntötte Bianca Censori Kanye Westet

Bianca Censori ismét a figyelem középpontjába került, miután férje, Kanye West 49. születésnapját egy rendkívül merész, provokatív gesztussal ünnepelte. Bianca Censori ezúttal is egy határokat feszegető fotóval jelentkezett – írja a Sun.

Bianca Censori nem először kerül a figyelem középpontjába provokatív megjelenése miatt

Fotó: Northfoto/Bestimage

Bianca Censori intim fotókat posztolt Kanye West születésnapján

A Kanye West 49. születésnapjára készült bejegyzésekben Bianca Censori egy rendkívül kihívó szettben látható: az Instagramon megosztott fotón a földön, négykézláb pózol egy apró tangában és egy hozzá illő, minimalista melltartóban. A bejegyzéshez azt írta: „Boldog születésnapot @ye. Mindenkinél jobban szeretlek.” Egy másik fotón Kanye Westtel együtt látható, amint egymás felé közelítve kidugják a nyelvüket.

Bianca Censori az utóbbi időszakban rendszeresen hívja fel magára a figyelmet merész megjelenésével.

Korábban a 2025-ös Grammy-gálán viselt áttetsző ruhája is nagy visszhangot váltott ki, és sokszor éri kritika provokatív öltözködése miatt. Ő azonban másként tekint minderre, és egy korábbi interjúban hangsúlyozta: számára ez nem egyszerű meztelenség, hanem önkifejezés és művészet.

Úgy fogalmazott, hogy „nem szakadt el” a meztelenségtől, és ugyanazt a vizuális világot jeleníti meg újra és újra. Szerinte ez egy tudatos művészi koncepció része, amelyben „az életét művészetként éli meg”. A melbourne-i születésű Bianca Censori egyébként építész végzettségű, és férje vállalatánál az építészeti részleg vezetőjeként dolgozik. Kanye Westtel 2022 decemberében házasodott össze, nem sokkal azután, hogy a rapper lezárta válását Kim Kardashiannal.