Évezredes titokra derült fény: itt lehetett a bibliai Édenkert

A kutatók most először rekonstruálták részletesen az Eufrátesz több millió éves kialakulásának történetét. Az eredmények új bizonyítékokkal szolgálnak a Biblia egyik legismertebb helyszínének valós földrajzi hátterére – írja a Daily Mail.

Biblia: új bizonyíték került elő az Édenkert helyéről

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Közelebb kerültünk a bibliai Édenkert helyének megfejtéséhez

A vizsgálatok szerint az Eufrátesz elődje két ősi folyóból, a Paleo-Karasu és a Paleo-Murat rendszeréből alakult ki. A kutatók szeizmikus adatok, műholdfelvételek és üledékminták segítségével térképezték fel a folyó múltját. Az elemzések azt mutatják, hogy ezek a vízrendszerek a mai Törökország és Szíria területén fejlődtek ki.

A térség egybeesik azzal a Mezopotámiával, amelyet sok történész és bibliakutató régóta az Édenkert lehetséges helyszínének tart.

A folyók végül mintegy 1,6 millió éve egyesültek, létrehozva a mai Eufráteszt. Az Eufrátesz és a Tigris által táplált vidék később az emberi civilizáció egyik bölcsőjévé vált. A kutatás megerősíti, hogy a bibliai történetekben szereplő folyórendszer valóban egy ősi, jelentős földrajzi régióhoz kapcsolódik. A tudósok szerint a térséget hatalmas földtani változások és árvizek formálták az évmilliók során.

Bár a kutatás nem bizonyítja közvetlenül az Édenkert létezését, szűkíti azt a területet, ahol a bibliai leírás gyökerezhetett.

A felfedezés alapján a mai Irak, Szíria és Törökország határvidékén fekvő Mezopotámia továbbra is a bibliai Édenkert legvalószínűbb helyszíne.