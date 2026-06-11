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énekes

Miley Cyrus édesapja majdnem meghalt, majd rátalált a szerelem Elizabeth Hurley mellett

1 órája
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Sokkoló egészségügyi válságról beszélt a világhírű énekes. Billy Ray Cyrus azt állítja, 2024-ben majdnem meghalt szepszisben, a betegség után pedig egy ideig beszélni és énekelni sem tudott. A countryzenész sokak számára Miley Cyrus édesapjaként is ismert. Az énekes most Elizabeth Hurley-vel való kapcsolatáról is beszélt, amely szerinte új fejezetet hozott az életébe.
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énekesbetegségBilly Ray CyrusElizabeth HurleyMiley Cyrus

Billy Ray Cyrus súlyos egészségügyi válságról beszélt: az énekes azt állítja, 2024-ben majdnem meghalt szepszisben. A 64 éves sztár a People magazinnak adott interjúban idézte fel, hogy a betegsége annyira komolyra fordult, hogy időnként az életben maradásért küzdött.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 24: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) (L-R) Noah Cyrus and Billy Ray Cyrus perform at The Toyota Music Den during the 2026 Stagecoach Festival at Empire Polo Club on April 24, 2026 in Indio, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images for Stagecoach/AFP (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
 Billy Ray Cyrus Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Billy Ray Cyrus azt hitte, nem éli túl a betegséget

Az Old Town Road énekese szerint a kórházból hazaküldték, miközben továbbra is nagyon rossz állapotban volt. Úgy fogalmazott, hogy a teste valamilyen mérgező folyamattól dagadt, és ha az állapota rosszabbra fordult volna, bele is halhatott volna.

Billy Ray Cyrus azt mondta, az utolsó pillanatban csodát élt át. Már egy újabb műtétre készült, amikor az orvosok közölték vele, hogy a probléma eltűnt, és a szervezete gyógyulni kezdett.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 03: Elizabeth Hurley attends the "Strictly Confidential" Special Screening at The Robin Williams Center on April 03, 2024 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images for Lionsgate and Grindstone/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Elizabeth Hurley Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sokáig beszélni és énekelni sem tudott az énekes

A szepszis után hangszálbénulás alakult ki nála, ezért egy ideig sem beszélni, sem énekelni nem tudott. Az énekes szerint ebben az időszakban lánya, Noah Cyrus dala adott neki kapaszkodót.

Billy Ray Cyrus azt mondta, Noah 2025-ös, Don’t Put It All On Me című száma békét hozott neki, és úgy érzi, ez a dal is hozzájárult a felépüléséhez. Az unokája, Bear egyetlen mondata is mélyen hatott rá: a kisfiú azt mondta neki, hogy próbálja újra. Az énekes szerint ez segített neki újra hinni a zenében és a szeretetben – írja a Page Six.

Elizabeth Hurley és párja, Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley több mint egy éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat 2025 húsvétvasárnapján vállalták nyilvánosan. Először 2022-ben találkoztak egy film forgatásán, de csak Cyrus harmadik válása után kerültek újra közel egymáshoz, amikor Hurley 2025 februárjában üzenetet küldött neki.

Cyrus szerint Hurley az új albuma készítése közben lépett be az életébe, és kapcsolatuk „valami igazinak” érződik. A pár idejét Tennessee és Anglia között osztja meg, vidéki házakban, kertészkedéssel, gitározással és közös nyugalommal.

 

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