Miley Cyrus édesapja majdnem meghalt, majd rátalált a szerelem Elizabeth Hurley mellett

Billy Ray Cyrus súlyos egészségügyi válságról beszélt: az énekes azt állítja, 2024-ben majdnem meghalt szepszisben. A 64 éves sztár a People magazinnak adott interjúban idézte fel, hogy a betegsége annyira komolyra fordult, hogy időnként az életben maradásért küzdött.

Billy Ray Cyrus Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Billy Ray Cyrus azt hitte, nem éli túl a betegséget

Az Old Town Road énekese szerint a kórházból hazaküldték, miközben továbbra is nagyon rossz állapotban volt. Úgy fogalmazott, hogy a teste valamilyen mérgező folyamattól dagadt, és ha az állapota rosszabbra fordult volna, bele is halhatott volna.

Billy Ray Cyrus azt mondta, az utolsó pillanatban csodát élt át. Már egy újabb műtétre készült, amikor az orvosok közölték vele, hogy a probléma eltűnt, és a szervezete gyógyulni kezdett.

Elizabeth Hurley Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sokáig beszélni és énekelni sem tudott az énekes

A szepszis után hangszálbénulás alakult ki nála, ezért egy ideig sem beszélni, sem énekelni nem tudott. Az énekes szerint ebben az időszakban lánya, Noah Cyrus dala adott neki kapaszkodót.

Billy Ray Cyrus azt mondta, Noah 2025-ös, Don’t Put It All On Me című száma békét hozott neki, és úgy érzi, ez a dal is hozzájárult a felépüléséhez. Az unokája, Bear egyetlen mondata is mélyen hatott rá: a kisfiú azt mondta neki, hogy próbálja újra. Az énekes szerint ez segített neki újra hinni a zenében és a szeretetben – írja a Page Six.

Elizabeth Hurley és párja, Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley több mint egy éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat 2025 húsvétvasárnapján vállalták nyilvánosan. Először 2022-ben találkoztak egy film forgatásán, de csak Cyrus harmadik válása után kerültek újra közel egymáshoz, amikor Hurley 2025 februárjában üzenetet küldött neki.

Cyrus szerint Hurley az új albuma készítése közben lépett be az életébe, és kapcsolatuk „valami igazinak” érződik. A pár idejét Tennessee és Anglia között osztja meg, vidéki házakban, kertészkedéssel, gitározással és közös nyugalommal.