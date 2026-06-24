1500 eurós bírság is lehet a vége – ezek a tiltások a spanyol strandokon

Spanyolország több tengerparti városában akár komoly bírság is kiszabható a strandolókra, ha a tengerbe vizelnek. Ennek megszegése akár 1500 eurós (535 ezer forint) bírsággal is járhat – írja a Focus.de.

Bírság is járhat érte: meglepő strandtilalom van Spanyolországban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Spanyolország strandrendeletei településenként eltérnek, de több népszerű üdülőhelyen – például San Sebastiánban, Benidormban és Málagában – szigorúan tiltják a tengerben való vizelést.

A szabály megszegése higiéniai és közösségi normák megsértésének minősül, ami miatt pénzbírság szabható ki. Ennek összege akár 1500 euró is lehet, ismételt szabálysértés esetén pedig ennél magasabb bírság is felmerülhet.

Nem ez az egyetlen tiltás a spanyol strandokon

A spanyol tengerpartokon több más szabályra is figyelni kell, amelyek megszegése szintén bírságot vonhat maga után:

Alkohol fogyasztása: csak kijelölt helyeken engedélyezett

Dohányzás: egyre több strand füstmentes zónává válik

Kagylók gyűjtése: súlyos környezetvédelmi szabályokat sérthet

Szappanhasználat a zuhanyzóknál: tilos, hogy ne kerüljön vegyszer a tengerbe

Strandon alvás: több városban egész évben tiltott

Ezek megszegése esetén szintén több száz vagy akár több ezer eurós bírság is kiszabható.

Sokan erre nem figyelnek Horvátországban, súlyos bírság lehet a vége

Az Adria továbbra is a magyarok egyik kedvenc úti célja, ezért sokan már most a nyári utazást tervezik. A horvátországi nyaralás azonban nemcsak a szállás és az utazás megszervezéséről szól, hanem a helyi szabályok betartásáról is, különösen a parkolás terén.