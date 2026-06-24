Mélybe zuhant egy magyar gyermek a bledi várnál, helikopterrel vitték kórházba

A szlovén hatóságok tájékoztatása szerint súlyosan megsérült egy magyar gyermek, aki szerdán a bledi vár közelében zuhant a mélybe. A baleset egy, a vár mellett található kilátópontnál történt.

Hegyi mentők és légi egységek is részt vettek a bledi vár közelében történt mentésben

Fotó: FLORA ELIE / Hans Lucas

A Delo beszámolója szerint a gyermek családjával a vár körüli ösvényen sétált, amikor a kilátó közelében lezuhant. A radovljicai hegyi mentőszolgálat vezetője, Toni Smolej elmondta, hogy a gyermek a kilátópontról átbukott a falon, majd egy meredek lejtőn is tovább csúszott.

A szlovén rendőrség közlése alapján a magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyermek séta közben a peremre lépett és a mélybe esett. A helyszínre rendőrök, hegyi mentők, sürgősségi egészségügyi szakemberek, valamint a hegyi mentésre kijelölt helikopteres egység is kivonult.

A sérültet a helyszínen ellátták, majd a szlovén hadsereg helikopterével a ljubljanai egyetemi klinikai központba szállították – számolt be róla a hirado.hu.

A mentésben tíz hegyimentő vett részt. A helyszíni munkát a radovljicai hegyi mentőszolgálat, a bledei sürgősségi szolgálat és a légi mentőegység közösen végezte.

Vizsgálják a bledi várnál történt baleset körülményeit

A helyszíni szemlét a Kranji Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai végezték. A helyszínre ügyeletes vizsgálóbíró és ügyész is érkezett. A rendőrség közölte, hogy továbbra is vizsgálják a baleset körülményeit. Az összegyűjtött információkat az illetékes ügyészségnek továbbítják, amely a későbbi intézkedésekről dönthet.