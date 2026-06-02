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humorista

Prosztatarákkal küzd a legendás humorista

58 perce
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Megrázó vallomást tett Bobby Davro: a brit humorista elárulta, hogy prosztatarákkal küzd. Bobby Davro a This Morning című műsorban beszélt először nyíltan a diagnózisáról, mindössze néhány évvel menyasszonya halála és saját stroke-ja után.
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humoristadiagnózisprosztatarák

Bobby Davro elmondta, hogy semmilyen komoly tünete nem volt, végül egy közeli barátja tanácsára ment el PSA-vizsgálatra. Az eredmény azonban aggasztó lett – számolt be a Daily Mail.

Bobby Davro – Fotó: Unsplash
Bobby Davro
Fotó: Unsplash

Súlyos betegsége ellenére sem veszítette el humorát Bobby Davro

„Azt kérdeztem az orvostól, hogy halálos-e, mert ez az első dolog, ami ilyenkor az ember eszébe jut” – mesélte a műsorban.

Az orvos azonban megnyugtatta: még sok karácsonyi ajándékot fog vásárolni az életében. A humorista bevallotta, hogy a válasz hallatán elsírta magát a megkönnyebbüléstől.

Bobby Davro a rá jellemző humorral próbálta kezelni a nehéz helyzetet, és még a műsorban is viccelődött az egyik tünetével, az erekciós problémákkal kapcsolatban.

Az elmúlt évek különösen nehezek voltak számára. Menyasszonya, Vicky Wright 2023-ban hunyt el hasnyálmirigyrákban, ami teljesen összetörte a humoristát. Nem sokkal később Davro stroke-ot kapott egy fellépése után.

A sztár most kezeléseket kap, gyógyszereket szed, és bízik benne, hogy sikerül legyőznie a betegséget.

A szakértők szerint a prosztatarák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a férfiaknál, ezért különösen fontos a rendszeres szűrés és a PSA-vizsgálat.

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