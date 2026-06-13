Meglepő felfedezésre jutottak a böjttel kapcsolatban

A vizsgálatban 28 súlyos ínybetegségben szenvedő páciens vett részt. Azoknál, akik több alkalommal is egy ötnapos böjtkúrát, erősen kalóriacsökkentett étrendet követtek, fél év elteltével jóval alacsonyabb gyulladásszintet mértek, mint a normál étrenden élőknél – írja a ScienceDaily.

A böjt váratlan előnye sokakat meglephet

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Új kutatás tárta fel a böjt egyik legérdekesebb hatását

A kutatók szerint a böjt csökkentheti az oxidatív stresszt és a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat, amelyek az íny károsodásához is hozzájárulhatnak. Emellett az is elképzelhető, hogy kedvezően hat a bél- és szájüregi baktériumflórára.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a böjt nem helyettesíti a fogorvosi kezelést vagy a megfelelő szájhigiéniát, de a jövőben hasznos kiegészítője lehet az ínybetegségek elleni küzdelemnek. A kutatás eredményeit a Journal of Clinical Periodontology szaklapban tették közzé.

Ezt a fogyókúrát már az orvosok is támogatják – nem véletlenül

Egyre többen fordulnak a böjt különböző formái felé, hogy javítsák egészségüket vagy támogassák a fogyást. Az időszakos böjt ma az egyik legnépszerűbb módszer, de mellette a terápiás böjt és az imitált böjt is komoly figyelmet kap a szakértők részéről.

Mindenki rosszul csinálja a böjtöt? Most jött a sokkoló fordulat

A tudósok új megközelítésből vizsgálták a böjtölés hatásait, és meglepő eredményre jutottak. Az időszakos böjt előnyei nem magában a koplalásban, hanem az azt követő biológiai átállásban rejlenek.