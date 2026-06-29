Hatalmas volt a pánik: bölény támadt egy tinire a nemzeti parkban

Sokkoló jeleneteknek lehettek szemtanúi azok a látogatók, akit ott voltak a híres Yellowstone Nemzeti Parkban a minap, amikor is egy 12 éves gyermekre egy bölény hirtelen rátámadt. Habár az esettel kapcsolatban egyelőre kevés részletet hoztak nyilvánosságra, a hatóság közlése szerint a sérült tinit a mentők kórházba szállították. Az eset körülményeit vizsgálják.

Bölény támadt egy 12 évesre a Yellowstone Parkban. Fotó: Unsplash

A támadás helyi idő szerint pénteken reggel 9 óra 15 perc körül történt a Yellowstone Iszapvulkán nevű területén. Ez a park egyik népszerű látványossága, amely geotermikus gőznyílásairól ismert, és egy rövid pallósétány vezet keresztül rajta. Bölényeket itt, ahogy a park másik részein is gyakran láttak és nem ez volt az első eset, hogy az állat felöklelt valakit. A park vezetése épp ezért rendszeresen figyelmezteti a látogatókat arra, hogy a Yellowstone vadállatai veszélyesek lehetnek.

A vadon élő állatok agresszívan reagálhatnak, ha az emberek nem tartják tiszteletben a területüket

- hangsúlyozta.

A bölény a legveszélyesebb Yellowstone-ban

A parkban a bölények mellett található, jávorszarvas, vapiti, vadjuh, szarvas, jávorszarvas, prérifarkas, medve és puma is. A legtöbb embert a parkszolgálat jelentése szerint mégis a bölények sebesítik meg. Az állatok akár közel 50 km/órás sebességgel is képesek futni, vagyis legalább háromszor gyorsabban, mint egy ember, és ha fenyegetve érzik magukat, megvédik a területüket. A hím bölények testtömege elérheti a 900 kilogrammot is, míg a nőstények nagyjából ennek a felét nyomják, írja a CBS News.