Ezt a videót látni kell: túl közel ment a bölényhez és azonnal bajba került

Újabb figyelmeztető videó járja be az internetet arról, mi történhet, ha valaki nem tartja tiszteletben a vadállatok személyes terét. A felvételen egy nő látható, aki a Yellowstone Nemzeti Parkban egy óriási bölény közelébe merészkedett.

A bölény közelében készült felvétel után záporoztak a vicces kommentek a közösségi médiában

A turista eleinte magabiztosan közelítette meg az állatot, ám amikor rájött, milyen közel került hozzá, inkább menekülőre fogta. A terv azonban nem sikerült tökéletesen – írja a Fox News.

Mi történt a bölény közelében?

A bölény láthatóan nem támadott, a nő mégis úgy döntött, hogy jobb lesz biztonságos távolságba kerülni. Futásnak eredt, ám néhány lépés után elvesztette az egyensúlyát, és nagy lendülettel a földre esett.

A videó gyorsan népszerű lett az interneten, ahol a kommentelők sem fogták vissza magukat.

Az egyik hozzászóló szerint a nő „egy hasábburgonya túlélési képességeivel rendelkezik”, míg mások azt írták, hogy még az állat is értetlenül figyelte a jelenetet.

Valaki a Star Wars világát idézve úgy fogalmazott: „Segíts, Obi-Wan Ranger, te vagy az egyetlen reményem!”