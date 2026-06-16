Súlyos fertőzés, műtét, kóma – megrázó, min ment keresztül az egykori Eurovízió-sztár

A brit énekesnő, Bonnie Tyler felébredt a mesterséges kómából, amelybe több héttel ezelőtt helyezték egészségügyi komplikációk miatt. A 75 éves előadó továbbra is súlyos állapotban van, de orvosai szerint állapota fokozatosan javul – számolt be róla a The Sun.

Bonnie Tyler valamennyi nyári koncertjét lemondta egészségügyi problémái miatt

Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Bonnie Tyler egészségi állapota javul, de továbbra is intenzív osztályon kezelik

A menedzsment tájékoztatása szerint az énekesnőt a portugáliai Faro egyik kórházának intenzív osztályán kezelik. A közlemény szerint már nincs kómában, ugyanakkor a felépülés várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

A sajtóbeszámolók szerint Tyler áprilisban erős hasi fájdalmak miatt került kórházba. Az orvosok súlyos bélszakadást állapítottak meg nála, ezért sürgősségi műtétet hajtottak végre. A beavatkozást követően fertőzés és további szövődmények alakultak ki, amelyek miatt májusban mesterséges kómába helyezték.

Portugál médiumok arról is beszámoltak, hogy az énekesnőnél szívleállás következett be, amikor az orvosok korábban megpróbálták felébreszteni a kómából. Ezt az információt hivatalosan nem részletezték, a menedzsment ugyanakkor megerősítette, hogy Tyler állapota továbbra is komoly orvosi felügyeletet igényel.