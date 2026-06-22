Apák napja, születésnap és egy különleges fotó: újra a brit királyi családra figyel a világ

Vilmos herceg 44. születésnapját és az apák napját is családi fotóval ünnepelte a brit királyi család. A walesi hercegről egy olyan képet osztottak meg, amelyen 11 éves lányával, Sarolta hercegnővel látható a Kensington-palota kertjében.
A fotó a múlt hétvégi katonai díszszemle után, a Kensington-palota kertjében készült. Vilmos herceg díszegyenruhában áll 11 éves lánya, Sarolta hercegnő mellett. A bejegyzésben Katalin hercegné és a gyerekek boldog születésnapot és apák napját kívántak neki, Vilmost pedig a világ legjobb apukájának nevezték.
Brit királyi család: Károly király is köszöntötte fiát, Vilms herceget
Károly király szintén csatlakozott a köszöntéshez: a királyi család hivatalos Instagram-oldalán egy közös fotót osztottak meg róla és Vilmosról. A Buckingham-palota egy régi képpel is megemlékezett az apák napjáról, amelyen a fiatal Károly látható édesapja, Fülöp herceg mellett.
Vilmos születésnapi hete mozgalmasan telt, feleségével együtt megjelent a Royal Ascoton is. Katalin 2023 óta először vett részt az eseményen, miután korábban rákbetegsége miatt távol maradt.
Közben Harry herceg és Meghan közelgő brit látogatása is újabb figyelmet kapott. A BBC szerint a párnak királyi rezidenciát ajánlottak fel a tartózkodásuk idejére, ami a királyi családon belüli viszony enyhülésére utalhat.
Cuki képpel köszöntötte a karácsonyt a brit királyi család
Karácsonykor is írtunk a brit királyi családról, amikor egy meghitt, természetes hangulatú fotóval mutatták meg személyesebb oldalukat. A felvétel szakított a megszokott hivatalos portrék világával, és inkább egy szeretettel teli családi pillanatot állított középpontba. A karácsonyi üdvözlés azt sugallta, hogy a modern monarchia nemcsak méltóságteljes, hanem emberközeli és könnyen szerethető is.
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