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királyi család

Apák napja, születésnap és egy különleges fotó: újra a brit királyi családra figyel a világ

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Ritka családi fotóval köszöntötték Vilmos herceget 44. születésnapja és apák napja alkalmából. A brit királyi család a róla és Sarolta hercegnőről készült képpel, valamint Katalin hercegné és a gyerekek személyes üzenetével ünnepelt.
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Vilmos herceg 44. születésnapját és az apák napját is családi fotóval ünnepelte a brit királyi család. A walesi hercegről egy olyan képet osztottak meg, amelyen 11 éves lányával, Sarolta hercegnővel látható a Kensington-palota kertjében.

A brit királyi család egy Vilmos hercegről és Sarolta hercegnőről készült képpel köszöntötte a trónörököst 44. születésnapja alkalmából, a fotóhoz pedig Katalin hercegné és a gyerekek személyes üzenetet is írtak. (A képen: Vilmos herceg és Anna hercegnő a Térdszalagrend éves istentisztelete után távozik a windsori kastély Szent György-kápolnájából 2026. június 15-én.), Britain's Prince William, Prince of Wales (L) and Britain's Princess Anne, Princess Royal (front R) leave after attending the annual Order of the Garter service at St. George's Chapel in Windsor Castle, west of London, on June 15, 2026. The Order of the Garter is the oldest and most senior Order of Chivalry in Britain, established by King Edward III nearly 700 years ago. (Photo by Toby Shepheard / POOL / AFP)
A brit királyi család egy Vilmos hercegről és Sarolta hercegnőről készült képpel köszöntötte a trónörököst 44. születésnapja alkalmából, a fotóhoz pedig Katalin hercegné és a gyerekek személyes üzenetet is írtak. (A képen: Vilmos herceg és Anna hercegnő a Térdszalagrend éves istentisztelete után távozik a windsori kastély Szent György-kápolnájából 2026. június 15-én.) Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

A fotó a múlt hétvégi katonai díszszemle után, a Kensington-palota kertjében készült. Vilmos herceg díszegyenruhában áll 11 éves lánya, Sarolta hercegnő mellett. A bejegyzésben Katalin hercegné és a gyerekek boldog születésnapot és apák napját kívántak neki, Vilmost pedig a világ legjobb apukájának nevezték.

Brit királyi család: Károly király is köszöntötte fiát, Vilms herceget

Károly király szintén csatlakozott a köszöntéshez: a királyi család hivatalos Instagram-oldalán egy közös fotót osztottak meg róla és Vilmosról. A Buckingham-palota egy régi képpel is megemlékezett az apák napjáról, amelyen a fiatal Károly látható édesapja, Fülöp herceg mellett.

Vilmos születésnapi hete mozgalmasan telt, feleségével együtt megjelent a Royal Ascoton is. Katalin 2023 óta először vett részt az eseményen, miután korábban rákbetegsége miatt távol maradt.

Közben Harry herceg és Meghan közelgő brit látogatása is újabb figyelmet kapott. A BBC szerint a párnak királyi rezidenciát ajánlottak fel a tartózkodásuk idejére, ami a királyi családon belüli viszony enyhülésére utalhat.

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