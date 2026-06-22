Apák napja, születésnap és egy különleges fotó: újra a brit királyi családra figyel a világ

Vilmos herceg 44. születésnapját és az apák napját is családi fotóval ünnepelte a brit királyi család. A walesi hercegről egy olyan képet osztottak meg, amelyen 11 éves lányával, Sarolta hercegnővel látható a Kensington-palota kertjében.

A brit királyi család egy Vilmos hercegről és Sarolta hercegnőről készült képpel köszöntötte a trónörököst 44. születésnapja alkalmából, a fotóhoz pedig Katalin hercegné és a gyerekek személyes üzenetet is írtak. (A képen: Vilmos herceg és Anna hercegnő a Térdszalagrend éves istentisztelete után távozik a windsori kastély Szent György-kápolnájából 2026. június 15-én.) Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

A fotó a múlt hétvégi katonai díszszemle után, a Kensington-palota kertjében készült. Vilmos herceg díszegyenruhában áll 11 éves lánya, Sarolta hercegnő mellett. A bejegyzésben Katalin hercegné és a gyerekek boldog születésnapot és apák napját kívántak neki, Vilmost pedig a világ legjobb apukájának nevezték.

Brit királyi család: Károly király is köszöntötte fiát, Vilms herceget

Károly király szintén csatlakozott a köszöntéshez: a királyi család hivatalos Instagram-oldalán egy közös fotót osztottak meg róla és Vilmosról. A Buckingham-palota egy régi képpel is megemlékezett az apák napjáról, amelyen a fiatal Károly látható édesapja, Fülöp herceg mellett.

Vilmos születésnapi hete mozgalmasan telt, feleségével együtt megjelent a Royal Ascoton is. Katalin 2023 óta először vett részt az eseményen, miután korábban rákbetegsége miatt távol maradt.

Happy birthday and Father’s Day to the best Papa in the World! We love you very much. C, G, C & L 💕 pic.twitter.com/17KWQ3VBIp — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2026

Közben Harry herceg és Meghan közelgő brit látogatása is újabb figyelmet kapott. A BBC szerint a párnak királyi rezidenciát ajánlottak fel a tartózkodásuk idejére, ami a királyi családon belüli viszony enyhülésére utalhat.

Cuki képpel köszöntötte a karácsonyt a brit királyi család

Karácsonykor is írtunk a brit királyi családról, amikor egy meghitt, természetes hangulatú fotóval mutatták meg személyesebb oldalukat. A felvétel szakított a megszokott hivatalos portrék világával, és inkább egy szeretettel teli családi pillanatot állított középpontba. A karácsonyi üdvözlés azt sugallta, hogy a modern monarchia nemcsak méltóságteljes, hanem emberközeli és könnyen szerethető is.

Lemondott Keir Starmer, brit miniszterelnök

A brit miniszterelnök a Downing Streeten elmondott nyilatkozatában bejelentette a miniszterelnöki tisztségéből való távozásának ütemtervét. Keir Starmer közölte a Munkáspárt elnöki posztjáról is leköszön.