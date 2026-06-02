Rá sem ismerni a világsztárra, új külsővel jelent meg Britney Spears

Britney Spears látványos átalakuláson ment keresztül, miután felkereste a világhírű sztárfodrászt, Chris Appletont, aki többek között Kim Kardashian és számos A-listás híresség haját is készíti – írja a DailyMail.

„Egy millió évig sem gondoltam volna, hogy egyszer mögötte állhatok, és a haját formázhatom. Ezek a pillanatok tényleg hihetetlenek. Nemcsak ikon, hanem az egyik legkedvesebb és leggyengédebb ember, akit valaha ismertem” – mondta a sztárfodrász.

A megújulás hátterében az is áll, hogy Britney Spears az elmúlt időszakban jogi problémákkal szembesült egy DUI (ittas vezetéshez kapcsolódó) ügy miatt. Az énekesnő vádalkut kötött, amelynek következtében elkerülte a börtönt, de 12 hónap próbaidőt kapott.

A sztárfodrász, Chris Appleton szerint Britney Spears „ikonikus és rendkívül kedves személyiség”, akivel különleges élmény volt együtt dolgozni.

