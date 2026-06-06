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európai unió

Musk keményen nekiment Brüsszelnek

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Súlyos kritikát fogalmazott meg az Európai Unióval szemben Errol Musk. Elon Musk édesapja szerint az EU nem képviseli az európai embereket, miközben a kontinens kormányai is egyre kevesebb támogatást élveznek.
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európai unióelon muskbrüsszelüzletember

Az Európai Unió egy mesterséges, valós képviselettel nem rendelkező tömörülés, amely ezt igyekszik leplezni – jelentette ki a RIA Novosztyi hírügynökségnek Elon Musk édesapja, a dél-afrikai üzletember, Errol Musk.

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Brüsszel nem az embereket képviseli. Fotó: IGOR IVANKO / AFP

Brüsszelnek üzent Elon Musk apja

„Az Európai Unió senkit sem képvisel. Ez egy látszatképződmény. És megpróbálják azt a benyomást kelteni, hogy ez nem így van” – mondta a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum margóján.

A hírügynökségnek nyilatkozó üzletember hozzátette, hogy szerinte Európa lakossága sem az Európai Uniót, sem a kontinens kormányait nem támogatja.

„Európa olyan helyzetben van, hogy az emberek egyetlen kormány mögött sem állnak. Senki sem támogatja őket” – fogalmazott Musk.

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