Musk keményen nekiment Brüsszelnek

Súlyos kritikát fogalmazott meg az Európai Unióval szemben Errol Musk. Elon Musk édesapja szerint az EU nem képviseli az európai embereket, miközben a kontinens kormányai is egyre kevesebb támogatást élveznek.
Az Európai Unió egy mesterséges, valós képviselettel nem rendelkező tömörülés, amely ezt igyekszik leplezni – jelentette ki a RIA Novosztyi hírügynökségnek Elon Musk édesapja, a dél-afrikai üzletember, Errol Musk.
Brüsszelnek üzent Elon Musk apja
„Az Európai Unió senkit sem képvisel. Ez egy látszatképződmény. És megpróbálják azt a benyomást kelteni, hogy ez nem így van” – mondta a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum margóján.
A hírügynökségnek nyilatkozó üzletember hozzátette, hogy szerinte Európa lakossága sem az Európai Uniót, sem a kontinens kormányait nem támogatja.
„Európa olyan helyzetben van, hogy az emberek egyetlen kormány mögött sem állnak. Senki sem támogatja őket” – fogalmazott Musk.
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