Hajmeresztő dolgokra vetemedett az őrült rajongó, retteg a BTS énekese

Egy brazil nő hónapokon át zaklatta a BTS világsztárját, Jungkookot. A zaklató annak ellenére többször is megjelent az énekes otthonánál, hogy a rendőrség figyelmeztette: tartsa magát távol az ingatlantól – írja a BBC.

A BTS dél-koreai fiúegyüttes

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nő először tavaly decemberben jelent meg a BTS tagjának szöuli otthonánál. A beszámolók szerint az ingatlan körül várakozott, tárgyakat dobott át a falon, valamint leveleket és fotókat próbált bejuttatni az ajtó résein keresztül.

A bíróság szerint a nő egy alkalommal legalább 133-szor nyomta meg a világsztár csengőjét. A vádlott az énekes megszállottja lett, és állítása szerint szerelemből cselekedett.

Megszállottá vált a BTS rajongója

A rajongót tavaly december 13-án tartóztatták le, miután egy ételfutárt követve próbált bejutni Jungkook otthonához az egyik oldalsó kapun keresztül. Másnap ugyan szabadon engedték, de hivatalosan figyelmeztették, hogy többé ne közelítse meg az ingatlant. Ennek ellenére továbbra is visszajárt a BTS-sztár házához.

A rendőrség végül távol tartási intézkedést is elrendelt, amely megtiltotta számára, hogy 100 méternél közelebb menjen az ingatlanhoz. A nő azonban ezt sem tartotta be.

A szöuli kerületi bíróság egy év börtönbüntetésre ítélte a nőt, amelyet két évre felfüggesztettek. Emellett várhatóan kiutasítják Dél-Koreából is, hacsak nem sikerül fellebbezéssel megváltoztatnia az ítéletet.

Visszatértek és taroltak: a BTS újra a világ tetején

Az idei American Music Awards gálán a K-pop ismét történelmet írt, miután a BTS több kategóriában is győzedelmeskedett. A BTS az év előadójának járó díjat is elhozta, miközben a „Golden” című dal lett az év dala. A zenekar ezzel több éves szünet után tért vissza a nemzetközi zenei élet élvonalába.