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BTS

Hajmeresztő dolgokra vetemedett az őrült rajongó, retteg a BTS énekese

2 órája
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Egy brazil nő hónapokon át zaklatta a világhírű dél-koreai énekest, és többször is megjelent a sztár otthonánál a rendőrségi figyelmeztetések ellenére. A BTS frontemberének házához összesen 22 alkalommal ment el, egy esetben pedig 133-szor csengetett be az ajtón.
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BTSénekeszaklatás

Egy brazil nő hónapokon át zaklatta a BTS világsztárját, Jungkookot. A zaklató annak ellenére többször is megjelent az énekes otthonánál, hogy a rendőrség figyelmeztette: tartsa magát távol az ingatlantól – írja a BBC.

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 25: (EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Jungkook, Jin, Jimin, RM, J-Hope, V and Suga of BTS accept the Artist of the Year award onstage during the 52nd American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on May 25, 2026 in Las Vegas, Nevada. Ethan Miller/Getty Images/AFP (Photo by Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A BTS dél-koreai fiúegyüttes
Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nő először tavaly decemberben jelent meg a BTS tagjának szöuli otthonánál. A beszámolók szerint az ingatlan körül várakozott, tárgyakat dobott át a falon, valamint leveleket és fotókat próbált bejuttatni az ajtó résein keresztül.

A bíróság szerint a nő egy alkalommal legalább 133-szor nyomta meg a világsztár csengőjét. A vádlott az énekes megszállottja lett, és állítása szerint szerelemből cselekedett.

Megszállottá vált a BTS rajongója

A rajongót tavaly december 13-án tartóztatták le, miután egy ételfutárt követve próbált bejutni Jungkook otthonához az egyik oldalsó kapun keresztül. Másnap ugyan szabadon engedték, de hivatalosan figyelmeztették, hogy többé ne közelítse meg az ingatlant. Ennek ellenére továbbra is visszajárt a BTS-sztár házához.

A rendőrség végül távol tartási intézkedést is elrendelt, amely megtiltotta számára, hogy 100 méternél közelebb menjen az ingatlanhoz. A nő azonban ezt sem tartotta be.

A szöuli kerületi bíróság egy év börtönbüntetésre ítélte a nőt, amelyet két évre felfüggesztettek. Emellett várhatóan kiutasítják Dél-Koreából is, hacsak nem sikerül fellebbezéssel megváltoztatnia az ítéletet.

Visszatértek és taroltak: a BTS újra a világ tetején

Az idei American Music Awards gálán a K-pop ismét történelmet írt, miután a BTS több kategóriában is győzedelmeskedett. A BTS az év előadójának járó díjat is elhozta, miközben a „Golden” című dal lett az év dala. A zenekar ezzel több éves szünet után tért vissza a nemzetközi zenei élet élvonalába.

 

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