Új részletek derültek ki a bungee jumping közben meghalt fiatal nő tragédiájáról

A brazíliai hatóságok vádat emeltek három férfi ellen annak a 21 éves nőnek a halálával összefüggésben, aki egy extrémsport-esemény során zuhant a mélybe São Paulo közelében. A bungee jumping ügyében folytatott vizsgálat szerint a szervezők súlyos biztonsági mulasztást követhettek el.

A bungee jumping ugrás másodpercekkel a tragédia előtt - Fotó: Youtube/ Warta Kota Production

A fiatal egyetemista, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas egy vezetett kirándulás részeként vett részt az ugráson. A nő mintegy 40 métert zuhant, miután a biztonsági rendszer nem állította meg az esését. A tragédia után az eset országos figyelmet kapott Brazíliában – számolt be róla a Fox News.

A bungee jumping ügyében új részleteket közölt a nyomozó

Andrea Levy nyomozó tájékoztatása szerint a három érintett oktató elismerte, hogy a nő nem volt csatlakoztatva a biztonsági kötelekhez, amikor elindították a hídról.

A nyomozó szerint az oktatók nem tudták megmagyarázni, pontosan ki felelt volna a kötelek rögzítéséért és az ellenőrzésért. Elmondásuk alapján arra sem emlékeznek, hogy egyszerűen megfeledkeztek-e a műveletről, vagy valaki elmulasztotta a végső biztonsági ellenőrzést.

A hatóságok szerint ugyanakkor egyértelmű, hogy a nő nem volt rögzítve semmilyen biztonsági rendszerhez az ugrás pillanatában.

A három férfit a brazil jogban ismert úgynevezett „eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés” gyanújával vonták eljárás alá. Ez a jogi kategória olyan esetekben alkalmazható, amikor valaki tudatában van annak, hogy cselekménye halálos következményekkel járhat, mégis vállalja a kockázatot.

A nyomozás során azt is vizsgálják, hogy a szervezők rendelkeztek-e a szükséges engedélyekkel az ugrások lebonyolításához, valamint azt, ki volt felelős a résztvevők biztonsági ellenőrzéséért.

A három oktató ügyvédei közleményükben azt hangsúlyozták, hogy ügyfeleik több éve szervezik az ilyen jellegű programokat, és működésük során korábban nem történt halálos baleset.