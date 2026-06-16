Még életben volt a kötél nélkül lezuhanó nő – megrázó részletek derültek ki a brazíliai bungee jumping tragédiáról

Halálos baleset történt Brazíliában egy illegálisan szervezett bungee jumping eseményen. A 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitas egy São Paulo közelében található, használaton kívüli hídról hajtott végre ugrást, amikor a biztonsági rendszer hibája miatt mintegy 40 métert zuhant – számolt be róla a New York Post.

A bungee jumping ugrás másodpercekkel a tragédia előtt - Fotó: Youtube/ Warta Kota Production

A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a fiatal nőt úgy indították el az ugrásra, hogy a bungee kötél nem volt megfelelően csatlakoztatva. A nő a helyszínen súlyos sérüléseket szenvedett.

A tragédia idején a közelben tartózkodó Rayza Dias ápolónő az elsők között sietett a segítségére. Elmondása szerint nehéz terepviszonyok között jutott le a baleset helyszínére, ahol a sérült még életjeleket mutatott. Az ápolónő szerint röviden beszélni is tudott vele, mielőtt állapota végzetesen rosszabbodott volna.

A brazil hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Vasárnap három szervezőt őrizetbe vettek emberölés gyanújával. A beszámolók szerint közülük ketten a balesetet követően elhagyták a helyszínt, ezért a rendőrség külön akció keretében kutatta fel őket.

További három, az esemény lebonyolításában részt vevő személyt szintén előállítottak, azonban őket később vádemelés nélkül szabadon engedték.

A helyi sajtó szerint az ugrást egy engedély nélkül működő szervezet bonyolította le egy elhagyatott hídnál. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy pontosan milyen mulasztások vezettek a tragédiához, és kiket terhel felelősség a biztonsági előírások megszegéséért.