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bungee jumping

Beteges videó került elő a bungee jumping-tragédia után

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Döbbenetes felvétel! Hátborzongató videó került elő a halálos bungee jumping-tragédia után. Brazíliában egy 21 éves nőt úgy dobtak le egy hídról, hogy nem volt rajta biztonsági kötél, az egyik megvádolt oktató pedig korábban ugyanazon a helyszínen készített egy beteges videót.
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bungee jumpingfelvételhaláltragédia

Újabb döbbenetes részlet került elő annak a 21 éves brazil nőnek a halála után, akit egy hídról dobtak le bungee jumping közben, de nem volt rajta biztonsági kötél. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas São Paulo államban, Limeirában vesztette életét – írja a New York Post.

Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a fiatal nő haláláért
Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a fiatal nő haláláért 
Fotó: YouTube / Etemaad Daily Videos

Beteges videó került elő a bungee jumping-tragédia után

Az egyik oktató, a 32 éves Luis Felipe Feliciano Egoroff korábban egy olyan videót osztott meg az Instagramon, amelyen több oktatóval együtt egy fekete zsákot dobtak le ugyanarról a hídról. 

A zsákot úgy készítették el, mintha egy holttest lenne.

A „Holttest elrejtése” című videó még 2022 szeptemberében került fel a közösségi médiába, de a fiatal nő halála után újra előkerült. A felvételt sokan ízléstelennek nevezték, többen pedig a rendőrséget és az ügyészséget is megjelölték a bejegyzéseknél.

Megvádolták az oktatókat

Egoroffot megvádolták a bungee jumping-tragédia miatt. Két másik férfit, Vitor de Freitas Gonçalvest és Maicon Fernandes Cintrát szintén felelősségre vonhatják a fiatal nő halálával kapcsolatban. Egyelőre nem világos, hogy ők is szerepeltek-e a korábbi videóban.

 

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