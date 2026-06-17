Újabb döbbenetes részlet került elő annak a 21 éves brazil nőnek a halála után, akit egy hídról dobtak le bungee jumping közben, de nem volt rajta biztonsági kötél. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas São Paulo államban, Limeirában vesztette életét – írja a New York Post.

Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a fiatal nő haláláért

Fotó: YouTube / Etemaad Daily Videos

Beteges videó került elő a bungee jumping-tragédia után

Az egyik oktató, a 32 éves Luis Felipe Feliciano Egoroff korábban egy olyan videót osztott meg az Instagramon, amelyen több oktatóval együtt egy fekete zsákot dobtak le ugyanarról a hídról.

A zsákot úgy készítették el, mintha egy holttest lenne.

A „Holttest elrejtése” című videó még 2022 szeptemberében került fel a közösségi médiába, de a fiatal nő halála után újra előkerült. A felvételt sokan ízléstelennek nevezték, többen pedig a rendőrséget és az ügyészséget is megjelölték a bejegyzéseknél.

Megvádolták az oktatókat

Egoroffot megvádolták a bungee jumping-tragédia miatt. Két másik férfit, Vitor de Freitas Gonçalvest és Maicon Fernandes Cintrát szintén felelősségre vonhatják a fiatal nő halálával kapcsolatban. Egyelőre nem világos, hogy ők is szerepeltek-e a korábbi videóban.