Megérkezett a nyár legvadabb menüújítása a Burger Kingnél

Újabb csípős újdonsággal állt elő a Burger King, amely a nyári szezonra friss menüvel és egy feltűnően karakteres jalapeno Whopperrel erősít. A gyorsétteremlánc ezúttal a rivális Wendy’s felé is üzen a fűszeres újdonsággal, miközben tovább bővíti limitált ideig elérhető kínálatát. A Burger King ezzel ismét a menüinnovációkra és a rajongói visszajelzésekre épít – írja a Daily Mail.

Újabb csípős újdonsággal állt elő a Burger King – Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Burger King jalapeno Whopper: csípős válasz a versenytársaknak

A Burger King új „loaded jalapeno Whopper” burgere ropogós és savanyított jalapeno paprikával, krémes jalapeno szósszal, salátával, paradicsommal és amerikai sajttal készül. A rajongók gyorsan párhuzamot vontak a Wendy’s jalapeno ranch cheeseburgerével, amely hasonló feltéteket kínál, de ranch öntettel készül jalapeno szósz helyett.

A közösségi médiában, különösen a Redditen, többen is pozitívan reagáltak az újdonságra, és a szószt külön kiemelték. Volt, aki szerint az új burger még a Wendy’s aktuális kínálatánál is jobban sikerült.

A Burger King a jalapeno Whopper mellett a teljes nyári menüt is bővítette. Az újdonságok között szerepel egy narancskrémes, jégkrémes ihletésű ital, amelyet narancsos hideg hab és szórás tesz teljessé, valamint egy Firecracker Cookie Pie nevű desszert, piros, fehér és kék csillag alakú díszítéssel az amerikai ünnepi időszakra. A szezonális kínálat június 2-án került bevezetésre, és várhatóan egész nyáron elérhető marad. A vállalat közlése szerint az új termékek célja, hogy a vendégek visszajelzéseire reagálva kínáljanak változatos, édes és sós opciókat egyaránt.

A cég emellett technológiai fejlesztésekkel is kísérletezik, például mesterséges intelligenciát használó rendszerekkel, amelyek az éttermi kommunikációt segítik.