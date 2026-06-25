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tűz

Minden lángokban állt: buszgarázsban gyulladt ki egy busz a melegrekord napján

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Huszonöt tűzoltó rohant a helyszínre, itt vannak a részletek.
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tűzpánikbusz

Hatalmas volt a pánik, miután hirtelen, minden előjel nélkül kigyulladt egy elektromos, emeletes, hírhedt, piros londoni busz június 24-én szerda este a brit fővárosban. A helyszínre nem kevesebb, mint huszonöt tűzoltó érkezett, miután a lángok a buszgarázsban nem csak magát a járművet, hanem két elektromos töltőállomást is megsemmisítettek. A tűz a garázs jelentős részére is átterjedt, de más buszokban nem tett kárt.

Előlej nélkül kapott lángra a busz.
Előlej nélkül kapott lángra a busz. Fotó: Unsplash

A felszálló sűrű füst kilométerekről is látható volt, személyi sérülés szerencsére nem történt. A tűz keletkezésének okát jelenleg vizsgálják.

 

Lángokban állt a buszgarázs: pont a melegrekord napján történt a tűzeset

A londoni tűzoltóság közleménye szerint a bejelentés helyi idő szerint este 18.23-kor érkezett hozzájuk. Az emeletes busz teljesen megsemmisült. A lángokat egy óra alatt eloltották. 

A tűz okát a tűzoltóság tűzvizsgálati csoportja vizsgálja 

- adta ki a közleményt a londoni tűzoltóság.

A tűzeset egy rendkívül forró és párás időszak közepén történt. Az Egyesült Királyságot és Nyugat-Európa nagy részét egy úgynevezett hőkupola borítja, amely tartósan magas hőmérsékletet és vörös riasztásokat okozott Európa-szerte, így Magyarországon is.

 

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