Sokan kiakadtak: újra közlekedik a hírhedt 666-os busz

Újraindítja a FlixBus a korábban nagy vitát kiváltó 666-os buszjáratot, amely a lengyel tengerparti Hel városába közlekedik. A 666-os busz már korábban is botrányt okozott vallási csoportok körében, amelyek „sátáni” szimbolikát láttak a szám és a célállomás neve miatt.
A FlixBus busztársaság bejelentette, hogy újraindítja a 666-os buszjáratot a lengyel tengerparti üdülőhelyre, Helre – írja a BBC

Krakkótól Helig: visszatér a botrányos 666-os buszjárat
Ezzel újjáéled a korábban a helyi PKS Gdynia társaság által üzemeltetett, vitatott, úgynevezett „Highway to Hel” buszjárat. 

A vallásos konzervatív csoportok hevesen ellenezték a 666-os szám „sátáni” asszociációját Hel városával, ezért 2023-ban a számot 669-re változtatták.  

A FlixBus által üzemeltetett új, 13 órás útvonal Krakkót köti össze Hel városával, és áthalad más jelentős lengyel városokon is, köztük a fővároson, Varsón.  

A 666-os számot szándékosan választottuk marketingkommunikációs elemként, azzal a céllal, hogy növeljük a Helbe vezető népszerű üdülési útvonalon közlekedő járat ismertségét

– közölte Aleksander Kalenik, a FlixBus szóvivője. 

Egy lengyel vallási csoport azzal vádolta a busztársaságot, hogy „terjeszti a sátánizmust”, mivel a 666 s Biblia szerint ördögi szám, Hel városának neve pedig majdnem egyezik az angol hell szóval, ami poklot jelent.

Egri busz karambolozott Csehországban: tizenhárom sérült van

Frontálisan ütközött egy autó és egy busz Dél-Csehországban a viharos vasárnapi időjárásban. A buszbaleset Csehországban, České Budějovice közelében történt, ahol egy magyar rendszámú autóbusz és egy autó ütközött össze. A személyzet összesen tizenhárom sérültet látott el a helyszínen. 

Sülysápi vonatbaleset: kiderült, kik az áldozatok

Tragédia történt péntek éjjel Sülysápon. Egy szürke Suzuki a tiltó jelzés és a leengedett sorompó ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött az éppen akkor érkező vonattal. A sülysápi vonatbalesetben három fiatal férfi meghalt, az autó pedig a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. 

 

