Sokan kiakadtak: újra közlekedik a hírhedt 666-os busz

A FlixBus busztársaság bejelentette, hogy újraindítja a 666-os buszjáratot a lengyel tengerparti üdülőhelyre, Helre – írja a BBC.

Krakkótól Helig: visszatér a botrányos 666-os buszjárat (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Ezzel újjáéled a korábban a helyi PKS Gdynia társaság által üzemeltetett, vitatott, úgynevezett „Highway to Hel” buszjárat.

A vallásos konzervatív csoportok hevesen ellenezték a 666-os szám „sátáni” asszociációját Hel városával, ezért 2023-ban a számot 669-re változtatták.

A FlixBus által üzemeltetett új, 13 órás útvonal Krakkót köti össze Hel városával, és áthalad más jelentős lengyel városokon is, köztük a fővároson, Varsón.

A 666-os számot szándékosan választottuk marketingkommunikációs elemként, azzal a céllal, hogy növeljük a Helbe vezető népszerű üdülési útvonalon közlekedő járat ismertségét

– közölte Aleksander Kalenik, a FlixBus szóvivője.

Egy lengyel vallási csoport azzal vádolta a busztársaságot, hogy „terjeszti a sátánizmust”, mivel a 666 s Biblia szerint ördögi szám, Hel városának neve pedig majdnem egyezik az angol hell szóval, ami poklot jelent.

Poland's controversial 'Highway to Hel' 666 bus revived https://t.co/wYvfMyu1CH — BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2026

