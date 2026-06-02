Szomszédjuk elviselhetetlen bűze miatt akadt ki házaspár, durva lépésre szánták el magukat

Egy amerikai házaspár több mint 200 ezer dolláros – kb. 60 millió forint – kártérítést követel szomszédjától, mert állításuk szerint elviselhetetlen bűz terjed abból apró házból, amely a nő telkén található – írja a People.

Bűz árad a szomszéd miniházából, pert indított a felbőszült házaspár (A kép illusztráció.)

A portlandi John és Trudy Benjamin azt állítja, hogy életük jelentősen megváltozott, miután 2025 nyarán egy úgynevezett „tiny house”-t, vagyis miniotthont telepítettek a szomszéd telkére. A házaspár szerint elviselhetetlen bűz árad az épületből, ami annyira orrfacsaró, hogy már a kertben sem tudnak megmaradni.

A házaspár pert indított a szomszédjuk, Karen Ward ellen. A kereset szerint Benjaminék légzőszervi panaszoktól, hányingertől, szédüléstől és fejfájástól szenvedtek a szagok miatt.

A férj a dokumentum szerint többször elesett a szédülés és rosszullétek miatt, sőt, egyszer a térdét annyira beütötte, hogy műtétre volt szüksége. A pár szerint a folyamatos hányingert és rosszulléteket is a szomszédból áradó bűz okozza.

A vegyi vécé lehet a probléma forrása?

A házaspár szerint a miniházban található vegyi toalett tartalma a talajba szivároghatott vagy oda önthették ki. Ügyvédjük, Karl Anuta úgy véli, akár mérgező gáz is keletkezhetett egy olyan kísérlet során, amelynek célja a bűz megszüntetése volt.

Az ügyvéd szerint a Benjaminek többször is jelezték panaszaikat Karen Wardnak e-mailben 2025 októberében, majd decemberben, februárban és márciusban is.

Karen Ward közölte, hogy a miniház eredetileg egy lakókocsikban használatos vécével és hordozható szennyvíztartállyal volt felszerelve. Állítása szerint azonban ezeket április végén eltávolították egy szivárgás vagy kiömlés miatt, és a szükséges takarítási munkálatokat is elvégezték.

Kártérítést és az ingatlan átalakítását követeli a pár a bűz miatt

A házaspár szerint a bűz továbbra is hatással van az életükre, ezért legfeljebb 200 ezer dollár – kb. 60 millió forint – nem vagyoni kártérítést kérnek a bíróságtól.

Emellett azt szeretnék elérni, hogy a miniházat távolítsák el a területről, vagy addig ne lehessen használni, amíg nem csatlakozik a szennyvízhálózathoz.