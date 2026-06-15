Egy vitamin segíthet megőrizni az agy egészségét időskorban

A C-vitamin és az agyműködés közötti összefüggést japán kutatók vizsgálták több mint kétezer idős ember bevonásával. A kutatás eredményei szerint azoknál, akiknek magasabb volt a vérük C-vitamin-szintje, nagyobb szürkeállományt és erősebb kapcsolatokat figyeltek meg az agy fontos területei között – írja a ScienceAlert.

A kutatók szerint a magasabb C-vitamin-szint összefügghet az agy egészségesebb működésével

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Az agy működésére is hatással lehet a C-vitamin

A hiroszaki egyetem szakemberei 2044, átlagosan 69 éves önkéntes vérmintáit és agyi képalkotó vizsgálatait elemezték. Különösen az úgynevezett alapértelmezett agyi hálózatot (Default Mode Network) vizsgálták, amely a memória, a figyelem és az önreflexió szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A kutatók azt találták, hogy a magasabb C-vitamin-szint erősebb kapcsolatban állt ezzel az agyi hálózattal. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy az Alzheimer-kórban, a Parkinson-kórban vagy akár a depresszióban szenvedőknél ezek a kapcsolatok gyakran gyengébbek.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a mostani eredmények nem bizonyítják egyértelműen az ok-okozati összefüggést. A kutatás inkább arra utal, hogy a megfelelő C-vitamin-bevitel támogathatja az agy egészséges működését, és hozzájárulhat az időskori szellemi hanyatlás mérsékléséhez.

A C-vitamin természetes formában számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható, nemcsak a narancsban, hanem például a paprikában, a kiviben vagy a brokkoliban is.

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A C-vitamin a legismertebb tápanyagok közé tartozik, és elengedhetetlen a szervezetünk megfelelő működéséhez. A C-vitamin hatása azonban gyakran félreértett, a köztudatban sokszor túlértékelik a valós előnyeit. Mielőtt tehát bevásárolnánk a különböző étrend-kiegészítőkből, érdemes tisztázni, mikor van ténylegesen szükség a pótlására.

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Hiába a náthaszezon és a tavaszi megfázás, nem érdemes marokszám szedni a táplálék-kiegészítőket. Sokan mégis úgy kapkodják be őket, mintha nem lenne holnap, holott például a túl sok C-vitamin hosszú távon nem várt panaszokat is okozhat.