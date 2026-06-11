Cápa tűnt fel a magyarok kedvenc üdülőhelyén – videóra vették a hátborzongató találkozást

Videón örökítettek meg egy különleges tengeri találkozást a horvátországi Adriai-tengeren, Rogoznica térségében. A beszámolók szerint egy cápa több alkalommal is megközelítette a hajót, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelemmel kísérték a mozgását.
Különleges felvétel készült a horvátországi Adriai-tengeren, ahol egy hajó utasai egy cápát figyelhettek meg közvetlen közelről – számolt be róla a 24 sata.
A beszámoló szerint a videó kedden este, helyi idő szerint 23 óra körül készült, mintegy 20 kilométerre Rogoznicától. A felvételt készítő szemtanú elmondta, hogy meglepte, milyen közel úszott az állat a hajójukhoz.
A felvételen az látható, hogy az állat a sötét vízben a hajó körül mozog, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelemmel kísérik a mozgását. Sérülésről vagy veszélyhelyzetről nem érkezett jelentés.
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Szakértői vélemények szerint nagy valószínűséggel egy rókacápáról lehet szó. Ez a faj időnként az Adriai-tengerben is előfordul, és jellegzetes, hosszú felső farokúszójáról ismerhető fel.