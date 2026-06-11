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cápa

Cápa tűnt fel a magyarok kedvenc üdülőhelyén – videóra vették a hátborzongató találkozást

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Videón örökítettek meg egy különleges tengeri találkozást a horvátországi Adriai-tengeren, Rogoznica térségében. A beszámolók szerint egy cápa több alkalommal is megközelítette a hajót, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelemmel kísérték a mozgását.
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cápaHorvátországAdria

Különleges felvétel készült a horvátországi Adriai-tengeren, ahol egy hajó utasai egy cápát figyelhettek meg közvetlen közelről – számolt be róla a 24 sata.

Éjszakai felvételen látható a cápa, amely a hajó körül úszott az Adrián – Fotó: TikTok/24sata
Éjszakai felvételen látható a cápa, amely a hajó körül úszott az Adrián Fotó: TikTok/24sata

A beszámoló szerint a videó kedden este, helyi idő szerint 23 óra körül készült, mintegy 20 kilométerre Rogoznicától. A felvételt készítő szemtanú elmondta, hogy meglepte, milyen közel úszott az állat a hajójukhoz.

Szakértői vélemények szerint nagy valószínűséggel egy rókacápáról lehet szó. Ez a faj időnként az Adriai-tengerben is előfordul, és jellegzetes, hosszú felső farokúszójáról ismerhető fel.

A felvételen az látható, hogy az állat a sötét vízben a hajó körül mozog, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelemmel kísérik a mozgását. Sérülésről vagy veszélyhelyzetről nem érkezett jelentés.

@24sata Snimka kod Rogoznice: 'Morski pas plivao nam je oko broda...' #24sata #morskipas #rogoznica #hrvatska ♬ izvorni zvuk - 24sata

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