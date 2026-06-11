Cápa tűnt fel a magyarok kedvenc üdülőhelyén – videóra vették a hátborzongató találkozást

Különleges felvétel készült a horvátországi Adriai-tengeren, ahol egy hajó utasai egy cápát figyelhettek meg közvetlen közelről – számolt be róla a 24 sata.

Éjszakai felvételen látható a cápa, amely a hajó körül úszott az Adrián – Fotó: TikTok/24sata

A beszámoló szerint a videó kedden este, helyi idő szerint 23 óra körül készült, mintegy 20 kilométerre Rogoznicától. A felvételt készítő szemtanú elmondta, hogy meglepte, milyen közel úszott az állat a hajójukhoz.

A felvételen az látható, hogy az állat a sötét vízben a hajó körül mozog, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelemmel kísérik a mozgását. Sérülésről vagy veszélyhelyzetről nem érkezett jelentés.