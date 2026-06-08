Ritka fehér cápa tűnt fel a Földközi-tengeren – videó

A felvételt készítő Derk Remmers búvár elmondta, hogy a váratlan találkozás nagy izgalmat váltott ki belőle. A cápa közel úszott hozzájuk, és annyira meglepte a látvány, hogy remegő kézzel próbálta bekapcsolni a kameráját - írja a BBC.

A találkozás azért bíztató, mert a túlhalászás miatt a cápafaj csaknem kihalt a Földközi-tengerből. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A cápafaj csaknem kihalt a Földközi-tenger medencéjéből

A kutatók úgy vélik, hogy a Földközi-tengerben élő fehér cápák számának csökkenésében jelentős szerepet játszott a túlhalászás. Emiatt a faj a térségben a kihalás közvetlen veszélyével néz szembe. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a most észlelt példány nem jelent veszélyt az emberekre. Az állatot ugyanis a partoktól több kilométerre figyelték meg, és feltehetően egy kifejlett hím egyedről van szó.

A természetvédelmi szervezetek szerint a ritka megfigyelés új lendületet adhat a tengeri élőhelyek védelmének.

Bíznak abban, hogy a kormányok a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak a Földközi-tenger érzékeny ökoszisztémáinak megóvására, és további tengeri védett területeket jelölnek ki.

Rare footage captured of Great White shark in Mediterranean Sea - A volunteer diver has described shaking as he filmed his encounter with an endangered Great White shark between Tunisia and Sicily. Via @BBC:https://t.co/IC3d3dQDm1 — 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) June 8, 2026

A felvétel egyébként egy olyan merülés során készült, amelynek célja a „szellemhalászhálók” problémájának bemutatása volt. Ezek az elhagyott vagy elveszett halászhálók továbbra is veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra, mivel számos állat eshet a csapdájukba. A búvárok így egy természetvédelmi küldetés közben találkoztak a ritka ragadozóval.

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A szakértők szerint 50 cápafaj él a Mexikói-öbölben.

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