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fehér cápa

Ritka fehér cápa tűnt fel a Földközi-tengeren – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Különleges felvételt készített egy önkéntes búvárcsapat a Földközi-tengeren. Egy fehér cápát sikerült megörökíteniük Tunézia és Szicília között, távol a partoktól. A szakemberek szerint az ilyen találkozások rendkívül ritkák, mivel a cápafaj állománya a térségben az elmúlt évtizedekben drasztikusan visszaesett.
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A felvételt készítő Derk Remmers búvár elmondta, hogy a váratlan találkozás nagy izgalmat váltott ki belőle. A cápa közel úszott hozzájuk, és annyira meglepte a látvány, hogy remegő kézzel próbálta bekapcsolni a kameráját - írja a BBC.

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A találkozás azért bíztató, mert a túlhalászás miatt a cápafaj csaknem kihalt a Földközi-tengerből. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A cápafaj csaknem kihalt a Földközi-tenger medencéjéből

A kutatók úgy vélik, hogy a Földközi-tengerben élő fehér cápák számának csökkenésében jelentős szerepet játszott a túlhalászás. Emiatt a faj a térségben a kihalás közvetlen veszélyével néz szembe. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a most észlelt példány nem jelent veszélyt az emberekre. Az állatot ugyanis a partoktól több kilométerre figyelték meg, és feltehetően egy kifejlett hím egyedről van szó.

A természetvédelmi szervezetek szerint a ritka megfigyelés új lendületet adhat a tengeri élőhelyek védelmének.

Bíznak abban, hogy a kormányok a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak a Földközi-tenger érzékeny ökoszisztémáinak megóvására, és további tengeri védett területeket jelölnek ki.

A felvétel egyébként egy olyan merülés során készült, amelynek célja a „szellemhalászhálók” problémájának bemutatása volt. Ezek az elhagyott vagy elveszett halászhálók továbbra is veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra, mivel számos állat eshet a csapdájukba. A búvárok így egy természetvédelmi küldetés közben találkoztak a ritka ragadozóval.

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