Ritka fehér cápa tűnt fel a Földközi-tengeren – videó

A felvételt készítő Derk Remmers búvár elmondta, hogy a váratlan találkozás nagy izgalmat váltott ki belőle. A cápa közel úszott hozzájuk, és annyira meglepte a látvány, hogy remegő kézzel próbálta bekapcsolni a kameráját - írja a BBC.
A cápafaj csaknem kihalt a Földközi-tenger medencéjéből
A kutatók úgy vélik, hogy a Földközi-tengerben élő fehér cápák számának csökkenésében jelentős szerepet játszott a túlhalászás. Emiatt a faj a térségben a kihalás közvetlen veszélyével néz szembe. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a most észlelt példány nem jelent veszélyt az emberekre. Az állatot ugyanis a partoktól több kilométerre figyelték meg, és feltehetően egy kifejlett hím egyedről van szó.
A természetvédelmi szervezetek szerint a ritka megfigyelés új lendületet adhat a tengeri élőhelyek védelmének.
Bíznak abban, hogy a kormányok a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak a Földközi-tenger érzékeny ökoszisztémáinak megóvására, és további tengeri védett területeket jelölnek ki.
A felvétel egyébként egy olyan merülés során készült, amelynek célja a „szellemhalászhálók” problémájának bemutatása volt. Ezek az elhagyott vagy elveszett halászhálók továbbra is veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra, mivel számos állat eshet a csapdájukba. A búvárok így egy természetvédelmi küldetés közben találkoztak a ritka ragadozóval.
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