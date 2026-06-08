Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!

A rendkívül ritka találkozás egy roncsnál végzett merülés során történt Szicília közelében, a Szicíliai-szorosban. A búvárok eredetileg nem is a cápa miatt merültek a mélybe. A Ghost Diving búvárcsapata egy elsüllyedt hajóroncsról próbált eltávolítani elhagyott halászhálókat. Az úgynevezett „szellemhálók” óriási veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra, mivel éveken keresztül csapdába ejthetik és elpusztíthatják az állatokat, számolt be a divemagazine.com.

Ritka pillanat: egy nagy fehér cápa mozgását sikerült rögzíteni a Földközi-tengerben – Fotó: Pascal van Erp / Ghost Diving

Egyszer csak megjelent egy nagy fehér cápa

A merülés közben azonban valami egészen váratlan történt. A búvárok előtt feltűnt egy nagy fehér cápa. A ritka pillanatot Derk Remmers, a Ghost Diving önkéntese videón és fényképeken is megörökítette.

Statisztikailag nagyobb esély van megnyerni a lottófőnyereményt, mint víz alatt találkozni egy ilyen állattal a Földközi-tengeren

– fogalmazott a búvár, aki szerint több évtizednyi merülés sem készítheti fel az embert egy ilyen élményre.

A szervezők nem hozták nyilvánosságra a pontos helyszínt. Annyit árultak el, hogy a terület rendkívül fontos biodiverzitási központ, ugyanakkor a Földközi-tenger egyik legintenzívebben halászott régiója is.

Több veszélyeztetett állat is fennakadt a hálón

Korábbi merülések során több veszélyeztetett állatot is találtak a hálók fogságában.

A szakemberek szerint:

veszélyeztetett álcserepes teknősök,

nagytestű halak,

és más tengeri élőlények

is rendszeresen fennakadnak az elhagyott halászfelszereléseken.

Nem a cápa volt a legfontosabb üzenet

A Healthy Seas igazgatója szerint a találkozás ugyan rendkívüli volt, de a történet valódi jelentősége máshol rejlik.

Ez a cápa emlékeztet bennünket arra, mennyi élet maradt még a nyílt tengeri területeken, és milyen fontos megvédeni azt az olyan emberi eredetű veszélyektől, mint az elhagyott halászhálók vagy a túlhalászat

– hangsúlyozta Veronika Mikos.

Bár a nagy fehér cápák jelenléte a Földközi-tengerben ismert, a megfigyelések rendkívül ritkák. A legtöbb tudományos adat nem élő állatok megfigyeléséből, hanem halászhajók által kifogott vagy elpusztult példányokból származik. Ezért különösen értékes minden olyan felvétel, amely természetes környezetében mutatja az állatot.