Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!

A rendkívül ritka találkozás egy roncsnál végzett merülés során történt Szicília közelében, a Szicíliai-szorosban. A búvárok eredetileg nem is a cápa miatt merültek a mélybe. A Ghost Diving búvárcsapata egy elsüllyedt hajóroncsról próbált eltávolítani elhagyott halászhálókat. Az úgynevezett „szellemhálók” óriási veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra, mivel éveken keresztül csapdába ejthetik és elpusztíthatják az állatokat, számolt be a divemagazine.com.
Egyszer csak megjelent egy nagy fehér cápa
A merülés közben azonban valami egészen váratlan történt. A búvárok előtt feltűnt egy nagy fehér cápa. A ritka pillanatot Derk Remmers, a Ghost Diving önkéntese videón és fényképeken is megörökítette.
Statisztikailag nagyobb esély van megnyerni a lottófőnyereményt, mint víz alatt találkozni egy ilyen állattal a Földközi-tengeren
– fogalmazott a búvár, aki szerint több évtizednyi merülés sem készítheti fel az embert egy ilyen élményre.
A szervezők nem hozták nyilvánosságra a pontos helyszínt. Annyit árultak el, hogy a terület rendkívül fontos biodiverzitási központ, ugyanakkor a Földközi-tenger egyik legintenzívebben halászott régiója is.
Több veszélyeztetett állat is fennakadt a hálón
Korábbi merülések során több veszélyeztetett állatot is találtak a hálók fogságában.
A szakemberek szerint:
- veszélyeztetett álcserepes teknősök,
- nagytestű halak,
- és más tengeri élőlények
is rendszeresen fennakadnak az elhagyott halászfelszereléseken.
Nem a cápa volt a legfontosabb üzenet
A Healthy Seas igazgatója szerint a találkozás ugyan rendkívüli volt, de a történet valódi jelentősége máshol rejlik.
Ez a cápa emlékeztet bennünket arra, mennyi élet maradt még a nyílt tengeri területeken, és milyen fontos megvédeni azt az olyan emberi eredetű veszélyektől, mint az elhagyott halászhálók vagy a túlhalászat
– hangsúlyozta Veronika Mikos.
Bár a nagy fehér cápák jelenléte a Földközi-tengerben ismert, a megfigyelések rendkívül ritkák. A legtöbb tudományos adat nem élő állatok megfigyeléséből, hanem halászhajók által kifogott vagy elpusztult példányokból származik. Ezért különösen értékes minden olyan felvétel, amely természetes környezetében mutatja az állatot.
A tudósok szerint felbecsülhetetlen értékű a videó
Carlo Cattano tengerbiológus szerint az ilyen megfigyelések rendkívül fontosak a kritikusan veszélyeztetett faj védelme szempontjából.
A kutatók reményei szerint a mostani felvételek segíthetnek jobban megérteni a nagy fehér cápák elterjedését, mozgását, viselkedését, valamint a számukra kulcsfontosságú élőhelyeket.
A szakértő szerint a mostani észlelés azt is megerősíti, hogy a térség természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű.
Halálos csapdává válhatnak a hajóroncsok
A kutatók arra is figyelmeztettek, hogy a hajóroncsok egyszerre jelentenek menedéket és veszélyt a tengeri élővilág számára. A roncsok mesterséges zátonyként vonzzák a halakat és más tengeri állatokat, ugyanakkor az oda sodródó szellemhálók óriási csapdává alakíthatják ezeket az élőhelyeket. Az állatok belegabalyodnak a hálókba, és gyakran elpusztulnak.
A kutatók nemcsak a cápát filmezték le. A küldetés során környezeti DNS-mintákat is gyűjtöttek, valamint részletes megfigyeléseket végeztek a térség élővilágáról. A Healthy Seas szerint a következő hetekben további videókat és tudományos eredményeket tesznek közzé, köztük a szellemhálók eltávolításáról, a hajóroncs körüli élővilágról és a ritka cápatalálkozásról készült felvételeket is.
A most nyilvánosságra hozott videót máris a Földközi-tenger egyik legkülönlegesebb tengeri felvételeként emlegetik.
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