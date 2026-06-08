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Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!

58 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Szenzációs felvételt hoztak nyilvánosságra a kutatók és búvárok a Földközi-tengerről. A szakértők szerint ez volt az első alkalom, hogy ebben a térségben egy nagy fehér cápa került lencsevégre.
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cápacápa a Földközi-tengerbenföldközi-tengerfelvétel

A rendkívül ritka találkozás egy roncsnál végzett merülés során történt Szicília közelében, a Szicíliai-szorosban. A búvárok eredetileg nem is a cápa miatt merültek a mélybe. A Ghost Diving búvárcsapata egy elsüllyedt hajóroncsról próbált eltávolítani elhagyott halászhálókat. Az úgynevezett „szellemhálók” óriási veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra, mivel éveken keresztül csapdába ejthetik és elpusztíthatják az állatokat, számolt be a divemagazine.com.

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Ritka pillanat: egy nagy fehér cápa mozgását sikerült rögzíteni a Földközi-tengerben – Fotó: Pascal van Erp / Ghost Diving

Egyszer csak megjelent egy nagy fehér cápa

A merülés közben azonban valami egészen váratlan történt. A búvárok előtt feltűnt egy nagy fehér cápa. A ritka pillanatot Derk Remmers, a Ghost Diving önkéntese videón és fényképeken is megörökítette.

Statisztikailag nagyobb esély van megnyerni a lottófőnyereményt, mint víz alatt találkozni egy ilyen állattal a Földközi-tengeren

– fogalmazott a búvár, aki szerint több évtizednyi merülés sem készítheti fel az embert egy ilyen élményre.

A szervezők nem hozták nyilvánosságra a pontos helyszínt. Annyit árultak el, hogy a terület rendkívül fontos biodiverzitási központ, ugyanakkor a Földközi-tenger egyik legintenzívebben halászott régiója is.

Több veszélyeztetett állat is fennakadt a hálón

Korábbi merülések során több veszélyeztetett állatot is találtak a hálók fogságában.

A szakemberek szerint:

  • veszélyeztetett álcserepes teknősök,
  • nagytestű halak,
  • és más tengeri élőlények

is rendszeresen fennakadnak az elhagyott halászfelszereléseken.

Nem a cápa volt a legfontosabb üzenet

A Healthy Seas igazgatója szerint a találkozás ugyan rendkívüli volt, de a történet valódi jelentősége máshol rejlik.

Ez a cápa emlékeztet bennünket arra, mennyi élet maradt még a nyílt tengeri területeken, és milyen fontos megvédeni azt az olyan emberi eredetű veszélyektől, mint az elhagyott halászhálók vagy a túlhalászat

 – hangsúlyozta Veronika Mikos.

Bár a nagy fehér cápák jelenléte a Földközi-tengerben ismert, a megfigyelések rendkívül ritkák. A legtöbb tudományos adat nem élő állatok megfigyeléséből, hanem halászhajók által kifogott vagy elpusztult példányokból származik. Ezért különösen értékes minden olyan felvétel, amely természetes környezetében mutatja az állatot.

A tudósok szerint felbecsülhetetlen értékű a videó

Carlo Cattano tengerbiológus szerint az ilyen megfigyelések rendkívül fontosak a kritikusan veszélyeztetett faj védelme szempontjából.

A kutatók reményei szerint a mostani felvételek segíthetnek jobban megérteni a nagy fehér cápák elterjedését, mozgását, viselkedését, valamint a számukra kulcsfontosságú élőhelyeket.

A szakértő szerint a mostani észlelés azt is megerősíti, hogy a térség természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű.

Halálos csapdává válhatnak a hajóroncsok

A kutatók arra is figyelmeztettek, hogy a hajóroncsok egyszerre jelentenek menedéket és veszélyt a tengeri élővilág számára. A roncsok mesterséges zátonyként vonzzák a halakat és más tengeri állatokat, ugyanakkor az oda sodródó szellemhálók óriási csapdává alakíthatják ezeket az élőhelyeket. Az állatok belegabalyodnak a hálókba, és gyakran elpusztulnak.

A kutatók nemcsak a cápát filmezték le. A küldetés során környezeti DNS-mintákat is gyűjtöttek, valamint részletes megfigyeléseket végeztek a térség élővilágáról. A Healthy Seas szerint a következő hetekben további videókat és tudományos eredményeket tesznek közzé, köztük a szellemhálók eltávolításáról, a hajóroncs körüli élővilágról és a ritka cápatalálkozásról készült felvételeket is.

A most nyilvánosságra hozott videót máris a Földközi-tenger egyik legkülönlegesebb tengeri felvételeként emlegetik.

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