Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sajtótájékoztatót tart a kormány, kövesse az Origón!

cápa

Két SUP-deszkást követett egy cápa Kalifornia partjainál, drónfelvétel készült

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Drónfelvételen rögzítettek egy nagy fehér cápát, amely két SUP-deszkázó közelében úszott Kalifornia partjainál. A sportolók csak később értesültek arról, hogy a ragadozó közvetlenül mellettük haladt. A szakértők szerint az utóbbi időben megszaporodtak a cápaészlelések a kaliforniai partvidéken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cápaKaliforniaSUP

Egy cápa követte két SUP-deszkázó mozgását Kalifornia Santa Barbara melletti partjainál, az esetről készült drónfelvétel pedig jól mutatja, milyen közel úszott a ragadozó a vízen tartózkodókhoz.

A cápa hosszú másodpercekig követte a két SUP-deszkázót Fotó: YouToube
A cápa hosszú másodpercekig követte a két SUP-deszkázót 
Fotó: YouToube

A két sportoló apák napi hétvégén látogatott családjához, és már indulás előtt értesültek arról, hogy cápát láttak a környéken. Egyikük nagybátyja drónt is a levegőbe küldött, hogy segítsen megtalálni az állatot, a páros azonban úgy gondolta, nem sikerült a nyomára bukkanniuk, ezért visszaindultak a part felé.

Az egyik SUP-deszkázó, Robert Kagan elmondta, hogy számára akkor vált igazán valóságossá a helyzet, amikor meglátta a cápát a vízben. A férfi szerint azonnal figyelmeztette társát, Kayla Rosst, majd mindketten a lehető leggyorsabban a part felé eveztek. Ross elmondása szerint ő először nem is látta az állatot, mert előre figyelt evezés közben, ezért csak Robert reakciójából érzékelte, hogy veszély közelében vannak – számolt be róla a New York Post.

Egyre gyakoribbak a cápaészlelések

Nem ez volt az egyetlen hasonló eset Kaliforniában az elmúlt hetekben. Június elején Santa Cruz közelében, Aptos partjainál egy szörfös közelében is feltűnt egy nagytestű cápa.

Szakértők szerint az idei nyáron a megszokottnál több cápaészlelésre lehet számítani Kalifornia partvidékén. Ennek oka a szokatlanul meleg tengervíz, valamint az El Niño éghajlati jelenség hatása, amelyek kedvezőbb feltételeket teremthetnek a cápák partközeli megjelenéséhez.

Ez is érdekelheti

Cápa támadt egy 12 éves fiúra a Bahamákon, hajóval vitték kórházba

Valóságos csoda! Felébredt a kómából a cápatámadás súlyos sérültje

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!