Két SUP-deszkást követett egy cápa Kalifornia partjainál, drónfelvétel készült

Egy cápa követte két SUP-deszkázó mozgását Kalifornia Santa Barbara melletti partjainál, az esetről készült drónfelvétel pedig jól mutatja, milyen közel úszott a ragadozó a vízen tartózkodókhoz.

A cápa hosszú másodpercekig követte a két SUP-deszkázót

Fotó: YouToube

A két sportoló apák napi hétvégén látogatott családjához, és már indulás előtt értesültek arról, hogy cápát láttak a környéken. Egyikük nagybátyja drónt is a levegőbe küldött, hogy segítsen megtalálni az állatot, a páros azonban úgy gondolta, nem sikerült a nyomára bukkanniuk, ezért visszaindultak a part felé.

Az egyik SUP-deszkázó, Robert Kagan elmondta, hogy számára akkor vált igazán valóságossá a helyzet, amikor meglátta a cápát a vízben. A férfi szerint azonnal figyelmeztette társát, Kayla Rosst, majd mindketten a lehető leggyorsabban a part felé eveztek. Ross elmondása szerint ő először nem is látta az állatot, mert előre figyelt evezés közben, ezért csak Robert reakciójából érzékelte, hogy veszély közelében vannak – számolt be róla a New York Post.

Egyre gyakoribbak a cápaészlelések

Nem ez volt az egyetlen hasonló eset Kaliforniában az elmúlt hetekben. Június elején Santa Cruz közelében, Aptos partjainál egy szörfös közelében is feltűnt egy nagytestű cápa.