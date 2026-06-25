Két SUP-deszkást követett egy cápa Kalifornia partjainál, drónfelvétel készült

Egy cápa követte két SUP-deszkázó mozgását Kalifornia Santa Barbara melletti partjainál, az esetről készült drónfelvétel pedig jól mutatja, milyen közel úszott a ragadozó a vízen tartózkodókhoz.
A két sportoló apák napi hétvégén látogatott családjához, és már indulás előtt értesültek arról, hogy cápát láttak a környéken. Egyikük nagybátyja drónt is a levegőbe küldött, hogy segítsen megtalálni az állatot, a páros azonban úgy gondolta, nem sikerült a nyomára bukkanniuk, ezért visszaindultak a part felé.
Az egyik SUP-deszkázó, Robert Kagan elmondta, hogy számára akkor vált igazán valóságossá a helyzet, amikor meglátta a cápát a vízben. A férfi szerint azonnal figyelmeztette társát, Kayla Rosst, majd mindketten a lehető leggyorsabban a part felé eveztek. Ross elmondása szerint ő először nem is látta az állatot, mert előre figyelt evezés közben, ezért csak Robert reakciójából érzékelte, hogy veszély közelében vannak – számolt be róla a New York Post.
Egyre gyakoribbak a cápaészlelések
Nem ez volt az egyetlen hasonló eset Kaliforniában az elmúlt hetekben. Június elején Santa Cruz közelében, Aptos partjainál egy szörfös közelében is feltűnt egy nagytestű cápa.
Szakértők szerint az idei nyáron a megszokottnál több cápaészlelésre lehet számítani Kalifornia partvidékén. Ennek oka a szokatlanul meleg tengervíz, valamint az El Niño éghajlati jelenség hatása, amelyek kedvezőbb feltételeket teremthetnek a cápák partközeli megjelenéséhez.