Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történik Oroszországban – teljesen megváltozott Putyin viselkedése

Sport

Szoboszlai ezzel a szuperautóval érkezhetett Debrecenbe, egyből kitört a kommentháború – videó

cápa

Mindenkit megdöbbentett, mi bukkant fel a brit partoknál

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy hatalmas, csaknem 600 kilogrammos cápa sodródott élve a brit partokra, ami még a szakértőket is megdöbbentette. A különleges cápa rendkívül ritkának számít az Egyesült Királyság térségében, eddig csak néhány alkalommal észlelték a brit vizekben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cáparitkaNagy-Britannia

A csaknem 430 centiméter hosszú cápa vasárnap került elő Jersey szigetén, a Csatorna-szigetekhez tartozó St. Clement közelében, a Greve D’Azette partszakaszon – írja a Mirror.

A közel 600 kg-os ritka óriás cápa St. Clement közelében sodródott partra (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A közel 600 kg-os ritka cápa St. Clement közelében sodródott partra (illusztráció)
Fotó: Unsplash 

A szakemberek szerint a cápa feltehetően egy kisfogú homoki tigriscápa volt, amely általában a Földközi-tenger térségében, a Vizcayai-öbölben, Marokkó partjainál, valamint az Azori- és Kanári-szigetek környékén fordul elő.

A Jersey-i parti őrség, a brit tengeri mentők és a helyi szakértők is a helyszínre siettek, miután a cápa még mutatott életjeleket. Az állatot azonban végül nem tudták megmenteni.

Az érkező dagály később visszasodorta a tengerbe a hatalmas ragadozót, amely másnap ismét partra került. 

Az állaton boncolást is végeztek, de a szakértők egyelőre nem találtak egyértelmű magyarázatot a pusztulására. A vizsgálatok szerint nem akadt horogba, és halászháló nyomait sem találták rajta.

A Jersey-i tengeri hatóságok közlése szerint a faj pontos azonosítását DNS-vizsgálat erősítheti meg.

Bár sokan nem gondolnák, az elmúlt években több különleges cápa is feltűnt a brit partok közelében. Tavaly például egy veszélyeztetett cápafajt fogott ki egy horgász sekély vízben.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a cápafajok nem számítanak agresszívnak, és nem ismertek ember elleni támadások.

Kiderült, hol a legnagyobb a cápatámadás veszélye – íme a világtérkép

Sokakat megrémített a hír, hogy egy kifejlett nagy fehér cápát videóztak le a Földközi-tengerben. A szakértők ugyan nyugalomra intenek, de közben nyilvánosságra kerültek a világ legveszélyesebb cápatámadási gócpontjai is.

Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!

Szenzációs felvételt hoztak nyilvánosságra a kutatók és búvárok a Földközi-tengerről. A szakértők szerint ez volt az első alkalom, hogy ebben a térségben egy nagy fehér cápa került lencsevégre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!