Mindenkit megdöbbentett, mi bukkant fel a brit partoknál

A csaknem 430 centiméter hosszú cápa vasárnap került elő Jersey szigetén, a Csatorna-szigetekhez tartozó St. Clement közelében, a Greve D’Azette partszakaszon – írja a Mirror.

A közel 600 kg-os ritka cápa St. Clement közelében sodródott partra (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A szakemberek szerint a cápa feltehetően egy kisfogú homoki tigriscápa volt, amely általában a Földközi-tenger térségében, a Vizcayai-öbölben, Marokkó partjainál, valamint az Azori- és Kanári-szigetek környékén fordul elő.

A Jersey-i parti őrség, a brit tengeri mentők és a helyi szakértők is a helyszínre siettek, miután a cápa még mutatott életjeleket. Az állatot azonban végül nem tudták megmenteni.

Az érkező dagály később visszasodorta a tengerbe a hatalmas ragadozót, amely másnap ismét partra került.

Az állaton boncolást is végeztek, de a szakértők egyelőre nem találtak egyértelmű magyarázatot a pusztulására. A vizsgálatok szerint nem akadt horogba, és halászháló nyomait sem találták rajta.

A Jersey-i tengeri hatóságok közlése szerint a faj pontos azonosítását DNS-vizsgálat erősítheti meg.

WATCH: Rare 600kg shark found washed up on Jersey shore – here’s what makes it so unusual https://t.co/c8R3iRCEbH — Bailiwick Express (@bailiwickxpress) June 8, 2026

Bár sokan nem gondolnák, az elmúlt években több különleges cápa is feltűnt a brit partok közelében. Tavaly például egy veszélyeztetett cápafajt fogott ki egy horgász sekély vízben.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a cápafajok nem számítanak agresszívnak, és nem ismertek ember elleni támadások.

Kiderült, hol a legnagyobb a cápatámadás veszélye – íme a világtérkép

Sokakat megrémített a hír, hogy egy kifejlett nagy fehér cápát videóztak le a Földközi-tengerben. A szakértők ugyan nyugalomra intenek, de közben nyilvánosságra kerültek a világ legveszélyesebb cápatámadási gócpontjai is.

Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!

Szenzációs felvételt hoztak nyilvánosságra a kutatók és búvárok a Földközi-tengerről. A szakértők szerint ez volt az első alkalom, hogy ebben a térségben egy nagy fehér cápa került lencsevégre.