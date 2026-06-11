Óriási, 600 kilós cápa sodródott partra élve, érdekes dolog derült ki róla – fotó

A cápa vasárnap sodródott partra a Csatorna-szigetekhez tartozó Jersey szigetén, a St. Clement település közelében található Greve D'Azette strandon. Az állat hatalmas méretű volt: mintegy 430 centiméter hosszúra nőtt és körülbelül 600 kilogrammot nyomott.
A szakértők szerint nagy valószínűséggel egy kisfogú homoki tigriscápáról van szó, amely általában jóval délebbre, a Vizcayai-öböl térségében, Marokkó partjai mentén, valamint a Földközi-tengerben, az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek környékén él – írja a Mirror.
A faj rendkívül ritkán jelenik meg brit vizekben, korábban is csak néhány alkalommal észlelték az Egyesült Királyság térségében.
A helyszínre a parti őrség, a tengeri élővilág mentésével foglalkozó szakemberek és a helyi hatóságok is kivonultak. Bár az állat még mutatott némi életjelet, állapotán már nem tudtak segíteni.
A szakemberek szerint ez az első eset, hogy a fajt Jersey szigetén dokumentálták a nyilvántartások kezdete óta.
A dagály később visszasodorta a cápát a tengerbe, ám másnap ismét partra vetődött. Az elvégzett boncolás nem mutatott ki egyértelmű okot a pusztulására. A vizsgálatok során nem találtak nyomot halászati eszközökkel való érintkezésre vagy hálóba gabalyodásra sem.
A szakemberek jelenleg DNS-vizsgálattal próbálják véglegesen megerősíteni a faj azonosítását.
Bár sokan nem gondolnák, a brit partoknál időről időre feltűnnek cápák.
Tavaly például egy veszélyeztetett szürkecápát fogott ki egy horgász sekély vízben egy brit strand közelében. A faj nem számít agresszívnak, és nincs ismert eset arra, hogy emberre támadt volna.
A brit és európai uniós szabályozás egyaránt védi ezeket a cápafajokat, ezért a véletlenül kifogott példányokat minden esetben élve kell visszaengedni a tengerbe.
Cápa tűnt fel a magyarok kedvenc üdülőhelyén
Videón örökítettek meg egy különleges tengeri találkozást a horvátországi Adriai-tengeren, Rogoznica térségében. A beszámolók szerint egy cápa több alkalommal is megközelítette a hajót, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelemmel kísérték a mozgását.