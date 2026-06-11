Óriási, 600 kilós cápa sodródott partra élve, érdekes dolog derült ki róla – fotó

A cápa vasárnap sodródott partra a Csatorna-szigetekhez tartozó Jersey szigetén, a St. Clement település közelében található Greve D'Azette strandon. Az állat hatalmas méretű volt: mintegy 430 centiméter hosszúra nőtt és körülbelül 600 kilogrammot nyomott.

Élve vetődött partra a cápa

Fotó: Government of Jersey Marine Resources

A szakértők szerint nagy valószínűséggel egy kisfogú homoki tigriscápáról van szó, amely általában jóval délebbre, a Vizcayai-öböl térségében, Marokkó partjai mentén, valamint a Földközi-tengerben, az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek környékén él – írja a Mirror.

A faj rendkívül ritkán jelenik meg brit vizekben, korábban is csak néhány alkalommal észlelték az Egyesült Királyság térségében.

A helyszínre a parti őrség, a tengeri élővilág mentésével foglalkozó szakemberek és a helyi hatóságok is kivonultak. Bár az állat még mutatott némi életjelet, állapotán már nem tudtak segíteni.

A szakemberek szerint ez az első eset, hogy a fajt Jersey szigetén dokumentálták a nyilvántartások kezdete óta.

A dagály később visszasodorta a cápát a tengerbe, ám másnap ismét partra vetődött. Az elvégzett boncolás nem mutatott ki egyértelmű okot a pusztulására. A vizsgálatok során nem találtak nyomot halászati eszközökkel való érintkezésre vagy hálóba gabalyodásra sem.

June 7: A 600 kilogram shark washed up on a British beach. It washed up alive on Greve D'Azette beach, St. Clement, Jersey on Sunday, the smalltooth sand tiger shark is a species of Mackerel shark



Mackerel shark

⚡️125 = 17 (Q)



smalltooth sand tiger

⚡️232 ~ 322 ☠️



600… pic.twitter.com/AdHRGwwwqn — Codey369 (@Codeym369) June 9, 2026

A szakemberek jelenleg DNS-vizsgálattal próbálják véglegesen megerősíteni a faj azonosítását.

Bár sokan nem gondolnák, a brit partoknál időről időre feltűnnek cápák.

Tavaly például egy veszélyeztetett szürkecápát fogott ki egy horgász sekély vízben egy brit strand közelében. A faj nem számít agresszívnak, és nincs ismert eset arra, hogy emberre támadt volna.

A brit és európai uniós szabályozás egyaránt védi ezeket a cápafajokat, ezért a véletlenül kifogott példányokat minden esetben élve kell visszaengedni a tengerbe.

Cápa tűnt fel a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Videón örökítettek meg egy különleges tengeri találkozást a horvátországi Adriai-tengeren, Rogoznica térségében. A beszámolók szerint egy cápa több alkalommal is megközelítette a hajót, miközben a fedélzeten tartózkodók figyelemmel kísérték a mozgását.