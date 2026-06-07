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cápa

Elképesztő sztori: a cápa állkapcsából rúgta ki magát a szörfös

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Egyetlen ösztönös mozdulat mentette meg egy 20 éves szörfös életét Ausztrália partjainál. A cápa váratlanul megragadta és a víz alá rántotta a fiatal férfit, aki nem esett pánikba, és pontosan ez lehetett a túlélés kulcsa.
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cápaausztráliacápatámadásfiatal férfi

Hajmeresztő pillanatokat élt át az uruguayi származású Alejo Santinaque, aki Ausztrália keleti partvidékén szörfözött, amikor egy cápa megtámadta. A 20 éves fiatal éppen egy hullámra várt a deszkáján ülve, amikor hirtelen erős ütést érzett a lábán, majd valami nagy erővel a víz alá húzta. Mint később felidézte, szinte azonnal tudta, mi történt: egy cápa harapott bele a lábába. A támadás villámgyorsan zajlott le, a harapás és a reakciója között alig telt el néhány másodperc. Miközben az állat a mélybe húzta, ösztönösen teljes erőből belerúgott. A váratlan ellenállás megtette hatását: a cápa elengedte zsákmányát – írja a New York Post.

Cápatámadásban sebesült meg egy fiatal szörfös Ausztráliában (A kép illusztráció.)
Cápatámadásban sebesült meg egy fiatal szörfös Ausztráliában (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Izmokat és inakat szakított át a cápa

A küzdelem során a ragadozó belegabalyodott a szörfdeszkát a sportoló bokájával összekötő pórázba, amely végül elszakadt. Alejo deszka nélkül maradt a nyílt vízben, vérezve, sérülten és kiszolgáltatva. Santinaque tartott attól, hogy a cápa visszatér. A fiatal szörfös szerint a túlélés kulcsa a nyugalom megőrzése volt. Tudatosan arra összpontosított, mit kell tennie a következő másodpercben, és nem engedte, hogy úrrá legyen rajta a pánik. Amikor végül partot ért, barátai azonnal ellátták a súlyosan vérző sérülését, majd mentőt hívtak. Mint kiderült, a harapás izmokat és inakat szakított át, de a fő verőerek szerencsére épen maradtak. Az orvosok szerint ez döntő jelentőségű volt. A fiatal férfi műtéten esett át, és jelenleg lábadozik.

Santinaque a történtek után sem hibáztatja a cápát. Úgy véli, az óceán az állat természetes élőhelye, az emberek pedig vendégként lépnek be oda. Szerinte a cápák nem szörnyetegek, hanem a tengeri ökoszisztéma nélkülözhetetlen szereplői. A fiatal sportoló most a felépülésre koncentrál – és arra, hogy egyszer újra deszkára állhasson.

Az Origo korábban arról írt, hogy sokkoló jelenet szemtanúi voltak egy bálnamegfigyelő csoport tagjai, akik egy fókát széttépő cápát vettek filmre az amerikai Provincetown partjainál.


 

 

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