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cápatámadás

Cápa támadt egy 12 éves fiúra a Bahamákon, hajóval vitték kórházba

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy 12 éves amerikai fiút ért támadás a Bahamákon, miközben testvérével együtt úszott egy népszerű turistaparadicsomban. A cápatámadás után a gyermeket kórházba szállították, állapota a hatóságok szerint stabil
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cápatámadásBahamáksérüléskórház

A Bahamákon ért cápatámadás egy 12 éves amerikai fiút, aki családjával az Exuma-szigetek térségében tartózkodott – számolt be róla a CBS NEWS.

nagy fehér cápa a tengerben A cápatámadás Staniel Cay közelében történt, ahol a 12 éves fiú testvérével együtt úszott (képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock
A cápatámadás Staniel Cay közelében történt, ahol a 12 éves fiú testvérével együtt úszott (képünk illusztráció)
Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint a gyermek kedden délután Staniel Cay közelében úszott testvérével, amikor egy cápa megtámadta. A hatóságok közlése alapján az eset helyi idő szerint körülbelül 15:30-kor történt.

A sérült fiút a támadást követően hajóval szállították New Providence szigetére, ahol orvosi ellátásban részesült. A rendőrség nem közölt részleteket a sérüléseiről, ugyanakkor megerősítette, hogy állapota stabil.

Staniel Cay és az Exuma-szigetek térsége népszerű úti cél a turisták körében. A környék ismert korallzátonyairól, hajóroncsairól és gazdag tengeri élővilágáról, amelynek cápák is részét képezik. 

Az elmúlt években több cápatámadás is történt a Bahamákon

A Bahamák a világ azon térségei közé tartozik, ahol viszonylag gyakrabban fordulnak elő provokáció nélküli cápatámadások, ugyanakkor az ilyen esetek továbbra is rendkívül ritkának számítanak. A nemzetközi nyilvántartások szerint az országban az elmúlt évszázadok során mindössze néhány tucat igazolt esetet regisztráltak.

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