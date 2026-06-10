Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felborulhatnak az erőviszonyok? Von der Leyen új barátra találhatott – mutatjuk!

Olvasta?

Kiderült, miért menthették fel Győrfi Pált

cápatámadás

Brutális cápatámadás történt Floridában - videó

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy haditengerészeti létesítmény civil alkalmazottja súlyos sérüléseket szenvedett, miután cápa támadt rá Florida partvidékén. A férfit kritikus állapotban szállították kórházba, a cápatámadás körülményeit jelenleg is vizsgálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cápatámadáscápafloridapanama citykórház

Az eset hétfőn, helyi idő szerint délelőtt történt a Panama City térségében működő haditengerészeti bázis kikötőjénél. A rendelkezésre álló információk szerint az alkalmazott ebédszünetében úszni ment, amikor a cápatámadás történt - írja a nypost.

cápatámadás
Cápatámadásban sebesült meg egy haditengerészeti alkalmazott Panama Citynél (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash


 A cápatámadás sérültjének állapotáról egyelőre nincs hír

A riasztást követően a bázis tűzoltó- és mentőszolgálatának egységei azonnal a helyszínre vonultak. A sérültet a mentők első ellátás után egy közeli kórházba szállították, ahol jelenleg is kezelik. Hivatalos tájékoztatást egészségi állapotának részleteiről egyelőre nem adtak ki.

A haditengerészeti létesítmény vezetése közölte, hogy az incidenssel kapcsolatos további információkat akkor hozzák nyilvánosságra, amikor a vizsgálat előrehalad, és pontosabb adatok állnak rendelkezésre.

A cápatámadások viszonylag ritkák Florida partjainál, ugyanakkor a nyári időszakban a megnövekedett vízi forgalom miatt időről időre előfordulnak hasonló esetek. A mostani támadás különösen súlyosnak számít, mivel az áldozat állapota a kórházba szállításkor kritikus volt.

Meghalt a Cápa egykori gyereksztárja

56 éves volt.

Vérfagyasztó videó: cápa cserkészett be egy férfit és egy kisgyereket

A szakértők szerint 50 cápafaj él a Mexikói-öbölben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!