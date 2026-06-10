Brutális cápatámadás történt Floridában - videó

Az eset hétfőn, helyi idő szerint délelőtt történt a Panama City térségében működő haditengerészeti bázis kikötőjénél. A rendelkezésre álló információk szerint az alkalmazott ebédszünetében úszni ment, amikor a cápatámadás történt - írja a nypost.
A cápatámadás sérültjének állapotáról egyelőre nincs hír
A riasztást követően a bázis tűzoltó- és mentőszolgálatának egységei azonnal a helyszínre vonultak. A sérültet a mentők első ellátás után egy közeli kórházba szállították, ahol jelenleg is kezelik. Hivatalos tájékoztatást egészségi állapotának részleteiről egyelőre nem adtak ki.
A haditengerészeti létesítmény vezetése közölte, hogy az incidenssel kapcsolatos további információkat akkor hozzák nyilvánosságra, amikor a vizsgálat előrehalad, és pontosabb adatok állnak rendelkezésre.
A cápatámadások viszonylag ritkák Florida partjainál, ugyanakkor a nyári időszakban a megnövekedett vízi forgalom miatt időről időre előfordulnak hasonló esetek. A mostani támadás különösen súlyosnak számít, mivel az áldozat állapota a kórházba szállításkor kritikus volt.
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