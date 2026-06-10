Brutális cápatámadás történt Floridában - videó

Az eset hétfőn, helyi idő szerint délelőtt történt a Panama City térségében működő haditengerészeti bázis kikötőjénél. A rendelkezésre álló információk szerint az alkalmazott ebédszünetében úszni ment, amikor a cápatámadás történt - írja a nypost.

Cápatámadásban sebesült meg egy haditengerészeti alkalmazott Panama Citynél (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash



A cápatámadás sérültjének állapotáról egyelőre nincs hír

A riasztást követően a bázis tűzoltó- és mentőszolgálatának egységei azonnal a helyszínre vonultak. A sérültet a mentők első ellátás után egy közeli kórházba szállították, ahol jelenleg is kezelik. Hivatalos tájékoztatást egészségi állapotának részleteiről egyelőre nem adtak ki.

A haditengerészeti létesítmény vezetése közölte, hogy az incidenssel kapcsolatos további információkat akkor hozzák nyilvánosságra, amikor a vizsgálat előrehalad, és pontosabb adatok állnak rendelkezésre.

Panama City Florida shark Attack caught on camera today 6/8/26. An employee of the navy base was swimming near the bases marina when the attack happened. Updated reports are that he lost one arm and they are currently trying to save the hand on the other. pic.twitter.com/mIwJm8fg99 — Facts matter (@1800factsmatter) June 9, 2026

A cápatámadások viszonylag ritkák Florida partjainál, ugyanakkor a nyári időszakban a megnövekedett vízi forgalom miatt időről időre előfordulnak hasonló esetek. A mostani támadás különösen súlyosnak számít, mivel az áldozat állapota a kórházba szállításkor kritikus volt.

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