Kiderült, hol a legnagyobb a cápatámadás veszélye – íme a világtérkép

Rendkívül ritka felvétel készült egy kifejlett nagy fehér cápáról Szicília és Tunézia között. A szakértők szerint ez lehet az első alkalom, hogy egy felnőtt példányt ilyen részletességgel sikerült megörökíteni ezen a területen. A látványos felvétel sok nyaralóban aggodalmat keltett, különösen azok körében, akik idén a Földközi-tenger partjaira készülnek. A kutatók azonban hangsúlyozzák: nincs ok a pánikra, nem kell cápatámadástól tartani, számolt be a Daily Mail.

2025-ben a legtöbb halálos cápatámadás Ausztráliában történt

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Lauren Smith cápaszakértő szerint az állat messze a népszerű üdülőhelyektől jelent meg. A szakember szerint az ilyen találkozások inkább tiszteletet és csodálatot kellene, hogy kiváltsanak, nem pedig félelmet. A cápák ugyanis természetes élőhelyükön mozognak, és az emberrel való találkozás továbbra is rendkívül ritka.

Itt történik a legtöbb cápatámadás a világon

Miközben a Földközi-tengeren kevés az incidens, vannak olyan helyek, ahol jóval nagyobb a veszély. A világ cápatámadási fővárosának továbbra is Florida számít. 2025-ben 11 dokumentált, provokáció nélküli cápaharapást regisztráltak az amerikai államban, ami az összes ilyen eset közel ötödét jelenti világszerte. A legtöbb támadás Volusia megyében történt, amelyet a cápakutatók már évek óta a világ egyik legkockázatosabb partszakaszának tartanak.

A szakértők szerint Ausztráliában nem feltétlenül több a támadás, de azok gyakran súlyosabb következményekkel járnak. Ennek oka, hogy az ország partjainál rendszeresen előfordul a három legismertebb veszélyes faj:

a bikacápa,

a tigriscápa,

és a nagy fehér cápa.

A nagy fehér cápák akár hat méter hosszúra is megnőhetnek, és rendkívül erős állkapoccsal rendelkeznek. Egyetlen harapásuk is végzetes sérüléseket okozhat.

Tragédiák is történtek

A tavalyi év különösen tragikusnak bizonyult. Míg tavaly 65 provokáció nélküli cápatámadást regisztráltak – ami valamivel a 10 éves 72-es átlag alatt van –, kilenc bizonyult halálosnak, szemben a hatos átlaggal. Az Egyesült Államok volt a legveszélyeztetebb ország a cápatámadások tekintetében, 25 harapással, ami a világon regisztrált összes harapás 38 százalékát teszi ki.