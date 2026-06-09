Kiderült, hol a legnagyobb a cápatámadás veszélye – íme a világtérkép

Rendkívül ritka felvétel készült egy kifejlett nagy fehér cápáról Szicília és Tunézia között. A szakértők szerint ez lehet az első alkalom, hogy egy felnőtt példányt ilyen részletességgel sikerült megörökíteni ezen a területen. A látványos felvétel sok nyaralóban aggodalmat keltett, különösen azok körében, akik idén a Földközi-tenger partjaira készülnek. A kutatók azonban hangsúlyozzák: nincs ok a pánikra, nem kell cápatámadástól tartani, számolt be a Daily Mail.
Lauren Smith cápaszakértő szerint az állat messze a népszerű üdülőhelyektől jelent meg. A szakember szerint az ilyen találkozások inkább tiszteletet és csodálatot kellene, hogy kiváltsanak, nem pedig félelmet. A cápák ugyanis természetes élőhelyükön mozognak, és az emberrel való találkozás továbbra is rendkívül ritka.
Itt történik a legtöbb cápatámadás a világon
Miközben a Földközi-tengeren kevés az incidens, vannak olyan helyek, ahol jóval nagyobb a veszély. A világ cápatámadási fővárosának továbbra is Florida számít. 2025-ben 11 dokumentált, provokáció nélküli cápaharapást regisztráltak az amerikai államban, ami az összes ilyen eset közel ötödét jelenti világszerte. A legtöbb támadás Volusia megyében történt, amelyet a cápakutatók már évek óta a világ egyik legkockázatosabb partszakaszának tartanak.
A szakértők szerint Ausztráliában nem feltétlenül több a támadás, de azok gyakran súlyosabb következményekkel járnak. Ennek oka, hogy az ország partjainál rendszeresen előfordul a három legismertebb veszélyes faj:
- a bikacápa,
- a tigriscápa,
- és a nagy fehér cápa.
A nagy fehér cápák akár hat méter hosszúra is megnőhetnek, és rendkívül erős állkapoccsal rendelkeznek. Egyetlen harapásuk is végzetes sérüléseket okozhat.
Tragédiák is történtek
A tavalyi év különösen tragikusnak bizonyult. Míg tavaly 65 provokáció nélküli cápatámadást regisztráltak – ami valamivel a 10 éves 72-es átlag alatt van –, kilenc bizonyult halálosnak, szemben a hatos átlaggal. Az Egyesült Államok volt a legveszélyeztetebb ország a cápatámadások tekintetében, 25 harapással, ami a világon regisztrált összes harapás 38 százalékát teszi ki.
Ausztrália a közelmúlt egyik legrosszabb évét zárta a cápatámadások tekintetében, 21 harapást regisztráltak, szemben az elmúlt öt év 13-as átlagával. Emellett itt történt a legtöbb tragédia a világon, az összes haláleset 56 százaléka. Az egyik legsokkolóbb esetben egy fiatal svájci nő vesztette életét, amikor egy bikacápa támadta meg őt és partnerét, miközben delfineket filmeztek a vízben.
Egy másik tragikus incidens Dél-Afrikában történt, ahol egy szabadtüdős búvár halt meg egy cápatámadás következtében.
Nem a szörfösök vannak a legnagyobb veszélyben
A közvélekedéssel ellentétben nem kizárólag a szörfösök kerülnek veszélybe.
A statisztikák szerint:
- az esetek 46 százaléka úszás vagy vízben való haladás közben történt,
- 32 százalékuk szörfözés során,
- 15 százalékuk pedig búvárkodás vagy szabadtüdős merülés közben.
A szakértők szerint a legtöbb esetben a cápa nem támadási szándékkal közelít, hanem kíváncsiságból harap bele valamibe, amit nem tud pontosan azonosítani.
Meglepő tény: sokkal nagyobb eséllyel csap belénk a villám
Bár a cápatámadások rendszeresen világszenzációvá válnak, a valós kockázat továbbra is rendkívül alacsony. Miközben tavaly kilenc ember halt meg cápatámadás következtében, a villámcsapások évente nagyjából 24 ezer ember életét követelik világszerte.
A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a cápapopulációk világszerte drámai csökkenést mutatnak a túlhalászat és az éghajlatváltozás miatt. A becslések szerint a cápafajok mintegy 30 százaléka már veszélyeztetettnek számít.
A félelem nagyobb, mint a valódi veszély
Bár a nagy fehér cápa felbukkanása sokakat megijesztett, a szakértők szerint a tengeri ragadozók továbbra sem jelentenek komoly veszélyt az átlagos nyaralókra. A statisztikák alapján továbbra is sokkal valószínűbb, hogy valakit villámcsapás ér, mint hogy cápatámadás áldozatává váljon. Ennek ellenére egy hatméteres nagy fehér cápa felbukkanása mindig emlékeztet arra, hogy az óceán valódi ura továbbra is a természet.
A világ cápatámadásainak gócpontjai 2025-ben
USA: 25 harapás
Ausztrália: 21 harapás
Bahamák: 5 harapás
Új-Zéland: 3 harapás
Vanuatu: 1 harapás
Erről is írtunk korábban az Origón:
Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!
Szenzációs felvételt hoztak nyilvánosságra a kutatók és búvárok a Földközi-tengerről. A szakértők szerint ez volt az első alkalom, hogy ebben a térségben egy nagy fehér cápa került lencsevégre.
Elképesztő sztori: a cápa állkapcsából rúgta ki magát a szörfös
Egyetlen ösztönös mozdulat mentette meg egy 20 éves szörfös életét Ausztrália partjainál. A cápa váratlanul megragadta és a víz alá rántotta a fiatal férfit, aki nem esett pánikba, és pontosan ez lehetett a túlélés kulcsa.