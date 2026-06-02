Hatalmas veszély: sorra támadják meg a cápák az embereket a népszerű strandokon

Vasárnap a 11 éves Joao Lucas Castor Nemeziót érte támadás a népszerű Piedade strandon. A kisfiút feltehetően a legveszélyesebbek között számon tartott bikacápa harapta meg, és bár a nagybátyja és a strandolók azonnal kimentették, a bal lábát amputálni kellett. Felvételek is készültek arról a pillanatról, amikor Joaót megtámadta a cápa, a videón látható, ahogy a pánikba esett strandolók a homokra húzzák a gyereket – írja a DailyMail.

Cápa harapta le a fiatal lány lábát, egy nappal korábban egy 11 éves fiú volt az áldozat (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Másnap, a 19 éves Marcela Vitoria de Lima Santos vesztette el a lábát a közeli Boa Viagem partszakaszon tigriscápa-támadás következtében. Őt vízi mentőként dolgozó unokatestvére húzta ki a partra, ahol egy közelben pihenő orvos életmentő vérzéscsillapítást alkalmazott nála.

„Sikerült kimentenem a tengerből. Megragadtam a karját, és húztam a part felé, és sokan jöttek segíteni, de már elveszítette a lábát”

– nyilatkozta Marcela vízimentőként szolgáló unokatestvére a brazil televíziónak.

Mindkét áldozatot ugyanabban a recifei kórházban ápolják vérzéses sokk miatt, az intézmény igazgatója szerint állapotuk súlyos, de stabil, és jelenleg a fertőzésveszély jelenti a legnagyobb kockázatot.

Veszélyes, mégsem tiltott vizek

Bár a hatóságok figyelmeztető táblákkal jelzik a fokozott cápaveszélyt, a fürdőzés a legtöbb érintett szakaszon nem tilos, csupán kockázatos. A Cápákat Megfigyelő Állami Bizottság (CEMIT) adatai szerint idén már ez volt a harmadik és negyedik cápatámadás a régióban. Pernambuco államban az elmúlt 34 évben 84 hasonló esetet regisztráltak, amelyek közül 27 zárult halállal. A helyi strandok nagyon népszerűek a turisták körében, ám a visszajelzések alapján a látogatók többsége már tisztában van azzal, hogy a vízbe lépni veszélyes.

Vérfagyasztó cápatámadás: egy 4 méteres szörny marcangolt halálra egy turistát

Egy 38 éves férfit egy hatalmas, csaknem 4 méteres nagy fehér cápa támadta meg a népszerű Rottnest-sziget közelében. A turistaparadicsomban történt vérfagyasztó incidens után a férfit ugyan partra vitték, de az életét már nem tudták megmenteni, az újabb halálos cápatámadás sokkolta Ausztráliát.