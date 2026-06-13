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cápatámadás

Súlyos cápatámadás a népszerű strandon – mindent beborított a vér

1 órája
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Súlyosan megsérült egy nő, miután cápa támadt rá Sydney egyik ismert strandján. A cápatámadás a Coogee Beach közelében történt, nagyjából 30 méterre a parttól.
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cápatámadáslezárásSydney

A cápatámadás 2026 június 13-án szombaton délelőtt történt Sydney-ben. A 35 éves nő a vízben úszott, amikor egy nagytestű cápa megharapta. Súlyos kar- és lábsérüléseket szenvedett, a partra pedig a közelben tartózkodók húzták ki, akik azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást – számol be az esetről a Sky News

Lezárták a strandokat a súlyos cápatámadás után - A beach closed sign is displayed at Coogee Beach in Sydney on June 13, 2026. Beachgoers dragged a badly injured swimmer from the water at Coogee, one of Australia's most beloved beaches and popular spot for tourists, after she was mauled by a shark on June 13, police said. Four people have been killed in an unusual spate of shark attacks around Australia this year. (Photo by OLIVER HOTHAM / AFP)
Lezárták a strandokat a súlyos cápatámadás után
Fotó: OLIVER HOTHAM / AFP

Cápatámadás után lezárták a strandokat

A mentők szerint a nő sérülései súlyosak, és több műtétre is szüksége lehet. Szemtanúk nagy vérfoltot láttak a vízben, miközben többen próbáltak segíteni a sérültnek.

A támadás után Coogee Beach mellett több közeli strandot is lezártak legalább 24 órára. 

A hatóságok drónos és légi megfigyelést is bevetettek, hogy ellenőrizzék a partszakaszt, mielőtt újra engedélyezik a fürdőzést.

Ez már a negyedik súlyos eset rövid időn belül

Az ausztrál partoknál az elmúlt hetekben több súlyos cápatámadás is történt. Nemrég egy férfi halt meg Új-Dél-Wales partjainál szigonypuska-horgászat közben, korábban pedig Queenslandnél és Nyugat-Ausztráliánál is halálos támadásról számoltak be.

A mostani eset ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a népszerű strandokon is fontos betartani a hatóságok figyelmeztetéseit. A szakemberek szerint különösen zavaros vízben, rossz látási viszonyok között vagy friss észlelések után érdemes kerülni a fürdőzést.

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