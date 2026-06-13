Súlyos cápatámadás a népszerű strandon – mindent beborított a vér

A cápatámadás 2026 június 13-án szombaton délelőtt történt Sydney-ben. A 35 éves nő a vízben úszott, amikor egy nagytestű cápa megharapta. Súlyos kar- és lábsérüléseket szenvedett, a partra pedig a közelben tartózkodók húzták ki, akik azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást – számol be az esetről a Sky News.

Lezárták a strandokat a súlyos cápatámadás után

Fotó: OLIVER HOTHAM / AFP

Cápatámadás után lezárták a strandokat

A mentők szerint a nő sérülései súlyosak, és több műtétre is szüksége lehet. Szemtanúk nagy vérfoltot láttak a vízben, miközben többen próbáltak segíteni a sérültnek.

A támadás után Coogee Beach mellett több közeli strandot is lezártak legalább 24 órára.

A hatóságok drónos és légi megfigyelést is bevetettek, hogy ellenőrizzék a partszakaszt, mielőtt újra engedélyezik a fürdőzést.

Ez már a negyedik súlyos eset rövid időn belül

Az ausztrál partoknál az elmúlt hetekben több súlyos cápatámadás is történt. Nemrég egy férfi halt meg Új-Dél-Wales partjainál szigonypuska-horgászat közben, korábban pedig Queenslandnél és Nyugat-Ausztráliánál is halálos támadásról számoltak be.

A mostani eset ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a népszerű strandokon is fontos betartani a hatóságok figyelmeztetéseit. A szakemberek szerint különösen zavaros vízben, rossz látási viszonyok között vagy friss észlelések után érdemes kerülni a fürdőzést.