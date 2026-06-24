Valóságos csoda! Felébredt a kómából a cápatámadás súlyos sérültje

Magához tért a mesterséges kómából az a nő, akit egy hete ért súlyos cápatámadás Sydney egyik népszerű strandján – írja a BBC.

Cápatámadásban sérült meg egy fiatal nő, felébredt a kórházban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 34 éves Leah Stewartot június 13-án, szombaton támadta meg egy cápa a Coogee Beachen. A nőt kritikus állapotban szállították kórházba, rendkívül sok vért vesztett, és megsérült a karja és a lába is.

A nő több életmentő műtéten esett át, és amputálták az egyik karját.

Az állapota miatt napokig mesterséges kómában tartották, ám most rövid időre felébresztették.

„Azt mondta, hogy szeretlek” – árulta el a nő testvére.

Stewartot továbbra is az intenzív osztályon kezelik, az életveszélyen még nincs túl, de a kezelőorvosai bizakodva tekintenek a felépülésre.

A cápa állkapcsából rúgta ki magát a szörfös

Egyetlen ösztönös mozdulat mentette meg egy 20 éves szörfös életét Ausztrália partjainál. A cápa váratlanul megragadta és a víz alá rántotta a fiatal férfit, aki nem esett pánikba, és pontosan ez lehetett a túlélés kulcsa.

Két nap alatt két súlyos cápatámadás történt Brazíliában

Súlyos támadások rázták meg Brazília északkeleti partvidékét, ahol két egymást követő napon két fiatal is súlyos sérüléseket szenvedett. A tragikus esetek Pernambuco államban történtek, egy olyan térségben, amely régóta ismert a cápatámadásokról.