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támadás

Két nap alatt két súlyos cápatámadás történt Brazíliában

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Súlyos támadások rázták meg Brazília északkeleti partvidékét, ahol két egymást követő napon két fiatal is súlyos sérüléseket szenvedett. A tragikus esetek Pernambuco államban történtek, egy olyan térségben, amely régóta ismert a cápatámadásokról.
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támadáscápabrazíliarecifesúlyos sérülés

A legutóbbi cápatámadás áldozata egy 19 éves fiatal nő, Marcela Vitoria de Lima Santos volt, akit hétfőn ért támadás a Recife közelében található Boa Viagem strandon. A szemtanúk beszámolói szerint a lány a tengerben fürdött, amikor egy cápa rátámadt, és olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy egyik lábát elveszítette - írja a Daily Mail.

cápatámadás
Cápatámadásban sebesült meg két fiatal Brazíliában. (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

 

Az idei évben ez már a negyedik regisztrált cápatámadás Pernambuco államban

A támadást követően vízimentők és strandolók közösen mentették ki a sérültet a vízből. Egy közelben tartózkodó, szolgálaton kívüli orvos azonnal megkezdte az életmentő beavatkozásokat, köztük egy vérzéscsillapító eszköz felhelyezését, amely az orvosok szerint kulcsszerepet játszott abban, hogy a fiatal nő túlélte a balesetet. Marcelát súlyos állapotban szállították egy recifei kórházba, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Az intézmény vezetői szerint jelentős vérveszteséget szenvedett, és a következő napokban további vérátömlesztésekre is szüksége lehet. Az orvosokat emellett a fertőzésveszély is aggasztja, amely az ilyen típusú sérülések egyik legnagyobb kockázata.

A fiatal nő unokatestvére, aki vízimentőként dolgozik, maga is részt vett a mentésben.

Elmondása szerint a sérült már alig tudott a felszínen maradni, amikor elérte, ezért azonnal a part felé kezdte vontatni, ahol mások is segítséget nyújtottak. A tragédia különösen megrázó, mivel mindössze egy nappal korábban egy 11 éves fiú is cápatámadás áldozata lett a közeli Piedade strandon. Joao Lucas Castor Nemezio Sales a családjával tartózkodott a vízben, amikor egy cápa megtámadta. A gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bal lábát amputálni kellett. A fiú nagybátyja megható részleteket osztott meg a történtekről. Elmondása szerint a támadás előtt még együtt fürödtek a tengerben, majd nem sokkal később kiabálást és pánikot hallott. Amikor visszanézett, csak a vért látta a vízben. Azonnal a gyermek segítségére sietett, aki eszméleténél volt, és könyörgött, hogy ne hagyják meghalni.

A kisfiút ugyanabba a recifei kórházba szállították, ahol a tinédzser lányt is kezelik.

Bár állapota stabil, jelentős vérveszteséget szenvedett. Iskolája közösségi kampányt indított, amelyben véradásra kérik a lakosságot a gyermek gyógyulásának támogatása érdekében. Mindkét támadás olyan partszakaszokon történt, ahol figyelmeztető táblák jelzik a cápaveszélyt. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az érintett területeken nem mindenhol van teljes fürdési tilalom, ezért sokan továbbra is használják a strandokat. Szakértők szerint a fiút vélhetően bikacápa támadta meg, míg a fiatal nő sérüléseit feltehetően egy tigriscápa okozta. A Cápaeseményeket Megfigyelő Állami Bizottság képviselői ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy a térség egyes partszakaszain fokozott óvatosság szükséges. Az idei évben ez már a negyedik regisztrált cápatámadás Pernambuco államban. 

A statisztikák szerint az elmúlt 34 évben összesen 84 támadást jegyeztek fel a régióban, amelyek közül 27 halálos kimenetelű volt.

A térség veszélyeiről számos turista is beszámolt az internetes értékelő oldalakon. Bár a strandokat sokan rendkívül szépnek tartják, többen figyelmeztetnek arra, hogy a cápák jelenléte miatt a fürdőzés komoly kockázatot jelenthet. A mostani esetek ismét ráirányították a figyelmet a brazil északkeleti partvidék egyik régóta fennálló problémájára, és újabb kérdéseket vetettek fel a strandbiztonsági intézkedések hatékonyságával kapcsolatban. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy cápák úsznak a nyaralók kedvenc tengerében.

 

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