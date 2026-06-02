Clint Eastwood

96 évesen visszavonult Hollywood egyik utolsó legendája

Clint Eastwood hét évtizedes pályafutás után hivatalosan is visszavonult a színészettől és a rendezéstől. A hírt Clint Eastwood fia, Kyle Eastwood erősítette meg, aki elmondta, hogy édesapja már nem tervez új filmeket.
Clint Eastwood visszavonulás filmrendező Oscar-díj

A négyszeres Oscar-díjas művész több mint 70 filmben szerepelt vagy vett részt alkotóként, és a western műfaj egyik legnagyobb ikonja lett. Clint Eastwood karrierje a Rawhide című sorozattal indult, majd világhírűvé vált Sergio Leone legendás westernjeiben írja az Independent.

Clint Eastwood visszavonul
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Clint Eastwood után semmi sem lesz ugyanolyan Hollywoodban

Rendezőként olyan sikerfilmeket jegyzett, mint az Nincs bocsánat, a Millió dolláros bébi, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész és a Juror No. 2

Utolsó színészi alakítását a 2021-es Cry Macho című filmben nyújtotta.

Kollégái szerint különleges munkastílusa miatt Hollywood egyik legelismertebb rendezője volt. A forgatásokon ritkán kiabált, inkább nyugodt hangon irányította a stábot, ami a westernfilmes múltjából eredt. Laura Linney szerint Eastwood mindig nyugodt légkört teremtett, ami segítette a színészek munkáját. 

Pályafutása során öt színészt vezetett Oscar-díjhoz, köztük Gene Hackmant, Sean Pennt, Hilary Swanket és Morgan Freemant. 

Freeman egyenesen a kedvenc rendezőjének nevezte, míg Meryl Streep hálás volt neki, amiért kiállt mellette egy fontos szereposztási vita során. A 96 éves legenda visszavonulásával Hollywood egy korszakának utolsó meghatározó alakja búcsúzik az aktív filmezéstől.

Clint Eastwood 96 évesen is élő hollywoodi legenda

A négyszeres Oscar-díjas Clint Eastwood nemrég ünnepelte 96. születésnapját, miközben továbbra is Hollywood egyik legnagyobb ikonjaként tartják számon. A westernfilmek legendája több évtizedes pályafutása során nemcsak színészként, hanem rendezőként is történelmet írt, miközben nyolc gyermek édesapjaként magánélete is gyakran reflektorfénybe került.

 

 

