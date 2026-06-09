Átalakul a Coca-Cola: nagy változást jelentettek be

A Coca-Cola jelentős változtatásokat jelentett be az Egyesült Királyság szupermarketeiben, amelyek a termékek méretét, árazását és kiszerelési stratégiáját is érintik. A Coca-Cola célja, hogy az italok megfizethetőbbek és vonzóbbak legyenek a különböző költségvetésű vásárlók számára – írja a Mirror.
Átrendezik a polcokat a brit boltokban – jön a Coca-Cola új designja
A vállalat vezérigazgatója, John Murphy a Deutsche Bank fogyasztói konferenciáján elmondta, hogy a vásárlók a következő hónapokban eltérő méretű termékekkel találkozhatnak a boltok polcain. Mint fogalmazott, a Coca-Cola termékei iránti kereslet jelenleg „egyenetlen”, ezért szükségessé vált a portfólió rugalmasabbá tétele. A cég kutatásai szerint azok a fogyasztók, akik évente 50 000–60 000 dollár közötti jövedelemmel rendelkeznek, egyre inkább „feszített” pénzügyi helyzetben vannak.
Ennek megfelelően a Coca-Cola kisebb, egyadagos és kedvezőbb árú kiszerelésekkel is megjelenik, hogy a költségtudatos vásárlók számára is elérhető maradjon.
Ezzel párhuzamosan a vállalat nagyobb kiszereléseket és prémium termékeket is kínál majd azoknak, akik hajlandóak többet költeni. A stratégia része a nemrég bevezetett Superfan doboz is, amely 500 milliliteres kiszerelésével a megszokott 330 milliliterhez képest több italt kínál, miközben megőrzi a dobozos ital prémium érzetét.
Így hódította meg a világot a Coca-Cola
Kevesen tudják, hogy a világ egyik legismertebb üdítőitala valójában gyógyszerként indult. A Coca-Cola története tele van meglepő fordulatokkal, kokainnal, üzleti harcokkal és hatalmas bukásokkal is.
Sokat vártunk rá, de most itt a Coca-Cola titkos receptje
Közel 140 éve őrzi a Coca-Cola a világ egyik leghíresebb receptjét, ám most egy tudós azt állítja: sikerült feltörnie a legendás formulát. Zach Armstrong vegyész, a LabCoatz YouTube-csatorna készítője több mint egy évnyi kísérletezés után arra jutott, hogy a Coca-Cola ikonikus ízének döntő része nem titkos összetevőkből, hanem elképesztő mennyiségű cukorból áll.