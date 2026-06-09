Átalakul a Coca-Cola: nagy változást jelentettek be

A Coca-Cola jelentős változtatásokat jelentett be az Egyesült Királyság szupermarketeiben, amelyek a termékek méretét, árazását és kiszerelési stratégiáját is érintik. A Coca-Cola célja, hogy az italok megfizethetőbbek és vonzóbbak legyenek a különböző költségvetésű vásárlók számára – írja a Mirror.

A Coca-Cola jelentős változtatásokat jelentett be az Egyesült Királyság szupermarketeiben (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Átrendezik a polcokat a brit boltokban – jön a Coca-Cola új designja

A vállalat vezérigazgatója, John Murphy a Deutsche Bank fogyasztói konferenciáján elmondta, hogy a vásárlók a következő hónapokban eltérő méretű termékekkel találkozhatnak a boltok polcain. Mint fogalmazott, a Coca-Cola termékei iránti kereslet jelenleg „egyenetlen”, ezért szükségessé vált a portfólió rugalmasabbá tétele. A cég kutatásai szerint azok a fogyasztók, akik évente 50 000–60 000 dollár közötti jövedelemmel rendelkeznek, egyre inkább „feszített” pénzügyi helyzetben vannak.

Ennek megfelelően a Coca-Cola kisebb, egyadagos és kedvezőbb árú kiszerelésekkel is megjelenik, hogy a költségtudatos vásárlók számára is elérhető maradjon.

Ezzel párhuzamosan a vállalat nagyobb kiszereléseket és prémium termékeket is kínál majd azoknak, akik hajlandóak többet költeni. A stratégia része a nemrég bevezetett Superfan doboz is, amely 500 milliliteres kiszerelésével a megszokott 330 milliliterhez képest több italt kínál, miközben megőrzi a dobozos ital prémium érzetét.