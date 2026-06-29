Felfoghatatlan tragédia: holtan húztak ki a medencéből az 1 éves kislányt a családi nyaraláson

Egy brit kisgyermek meghalt, miután a Kanári-szigeteken, Lajaresben, Fuerteventura északi részén, a családi nyaralás során a szálloda medencéjében lebegve találtak rá.

Tragédia a családi nyaraláson: holtan húztak ki a vízből egy 1 éves kislányt Fotó: unsplash.com

Tragédia a családi nyaraláson: holtan húztak ki a vízből egy 1 éves kislányt

Az egyéves kislányt még június 15-én emelték ki a szálloda medencéjéből. A mentők a helyszínen újraélesztették, majd több napot intenzív osztályon töltött, mielőtt elhunyt. A kislánynak már leállt a szíve, amikor rátaláltak a lajaresi szállodakomplexum medencéjében. A helyszínen sikerült újraéleszteni és stabilizálni az állapotát, ezt követően helikopterrel a Gran Canaria szigetén található Materno Infantil Egyetemi Kórházba szállították.

A kórház gyermekintenzív osztályára került, ahol válságos állapotban ápolták. Az orvosok mindent megtettek az életének megmentéséért, sajnos azonban az éjszaka folyamán elhunyt. Úgy tudni, hogy a kislány visszafordíthatatlan neurológiai károsodást szenvedett, ami lehetetlenné tette a felépülését.

A helyi biztonsági szervezet elnöke, Sebastian Quintana így nyilatkozott a sajnálatos eseményről:

Mély szomorúsággal fejezzük ki részvétünket a szülei és az egész család felé. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy emlékeztessem az édesanyákat és édesapákat arra, mennyire fontos a kisgyermekek folyamatos felügyelete, és hogy együtt menjenek be velük a vízbe.

A felfoghatatlan tragédiáról először valamivel több mint egy hete jelentek meg sajtóhírek, még azelőtt, hogy megerősítették volna a gyermek halálát, azonban a kisgyermek állampolgárságát korábban nem hozták nyilvánosságra.

A körülmények, amelyek között a kisgyermek az életét vesztette a meg nem nevezett családi szálloda medencéjében, egyelőre nem tisztázottak. A Mirror értesülései szerint a helyi bíróság által felügyelt, a spanyol csendőrség által folytatott nyomozás továbbra is tart.