Elég három ujj, és leleplezheti a csalókat – egy egyszerű trükk terjed az interneten

A modern mesterséges intelligencia már képes arra, hogy valakinek ne csak az arcát, hanem a hangját is megtévesztően pontosan utánozza. A csalók ezt kihasználva családtagoknak, munkatársaknak vagy akár vezetőknek adhatják ki magukat videóhívások során. A szakértők szerint az ilyen visszaélések száma világszerte növekszik, hívta fel a figyelmet a computerbild.de.
Így buktathatja le a csalókat
A biztonsági szakemberek azt javasolják, hogy videóhívás közben kérjük meg a másik felet: tartsa három ujját közvetlenül az arca elé. A módszer első látásra furcsának tűnhet, de komoly technológiai ok áll mögötte. Számos deepfake-rendszer ugyanis nehezen kezeli, ha valami eltakarja az ember arcának egy részét. Ilyenkor különféle hibák jelenhetnek meg a képen.
Gyanúra adhat okot, ha:
- az ujjak elmosódottak vagy torzak,
- az arc egyes részei villódznak,
- a kép hirtelen életlenné válik,
- az arc bizonyos területei eltűnnek,
- furcsa átmenetek jelennek meg a kéz és az arc között.
Ezek arra utalhatnak, hogy a háttérben mesterséges intelligencia dolgozik.
Miért okoz gondot a három ujj?
A deepfake-programok általában egy digitális „maszkot” helyeznek az eredeti videóra. Amikor valaki a kezével eltakarja az arcát, a rendszernek valós időben kell kiszámítania, mely részek láthatók és melyek nem. A gyors mozdulatok és a váratlan takarások sok esetben még mindig problémát okoznak a technológiának.
A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a háromujjas teszt nem jelent százszázalékos bizonyítékot. A legmodernebb rendszerek már képesek lehetnek hibátlanul teljesíteni ezt a próbát is. Emellett rossz internetkapcsolat vagy gyenge kamera esetén valódi videóhívásokban is jelentkezhetnek hasonló képhibák.
Egyre több a mesterséges intelligenciával elkövetett csalás
A hatóságok világszerte arra figyelmeztetnek, hogy rohamosan nő a mesterséges intelligenciával támogatott csalások száma. A bűnözők gyakran sürgős pénzkéréssel, hamis vészhelyzettel vagy bizalmas adatok megszerzésének céljával keresik meg áldozataikat. A szakértők szerint ezért különösen fontos az egészséges gyanakvás és az olyan egyszerű ellenőrzési módszerek alkalmazása, mint a háromujjas trükk. Lehet, hogy legközelebb éppen ez az egyszerű mozdulat menti meg a pénzét vagy személyes adatait.
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