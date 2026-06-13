Elég három ujj, és leleplezheti a csalókat – egy egyszerű trükk terjed az interneten

A modern mesterséges intelligencia már képes arra, hogy valakinek ne csak az arcát, hanem a hangját is megtévesztően pontosan utánozza. A csalók ezt kihasználva családtagoknak, munkatársaknak vagy akár vezetőknek adhatják ki magukat videóhívások során. A szakértők szerint az ilyen visszaélések száma világszerte növekszik, hívta fel a figyelmet a computerbild.de.

A három ujjas technikával nagy valószínűséggel kiszűrhetők a mesterséges intelligenciára támaszkodó csalók – Fotó: pexels.com

Így buktathatja le a csalókat

A biztonsági szakemberek azt javasolják, hogy videóhívás közben kérjük meg a másik felet: tartsa három ujját közvetlenül az arca elé. A módszer első látásra furcsának tűnhet, de komoly technológiai ok áll mögötte. Számos deepfake-rendszer ugyanis nehezen kezeli, ha valami eltakarja az ember arcának egy részét. Ilyenkor különféle hibák jelenhetnek meg a képen.

Gyanúra adhat okot, ha:

az ujjak elmosódottak vagy torzak,

az arc egyes részei villódznak,

a kép hirtelen életlenné válik,

az arc bizonyos területei eltűnnek,

furcsa átmenetek jelennek meg a kéz és az arc között.

Ezek arra utalhatnak, hogy a háttérben mesterséges intelligencia dolgozik.

Miért okoz gondot a három ujj?

A deepfake-programok általában egy digitális „maszkot” helyeznek az eredeti videóra. Amikor valaki a kezével eltakarja az arcát, a rendszernek valós időben kell kiszámítania, mely részek láthatók és melyek nem. A gyors mozdulatok és a váratlan takarások sok esetben még mindig problémát okoznak a technológiának.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a háromujjas teszt nem jelent százszázalékos bizonyítékot. A legmodernebb rendszerek már képesek lehetnek hibátlanul teljesíteni ezt a próbát is. Emellett rossz internetkapcsolat vagy gyenge kamera esetén valódi videóhívásokban is jelentkezhetnek hasonló képhibák.

Egyre több a mesterséges intelligenciával elkövetett csalás

A hatóságok világszerte arra figyelmeztetnek, hogy rohamosan nő a mesterséges intelligenciával támogatott csalások száma. A bűnözők gyakran sürgős pénzkéréssel, hamis vészhelyzettel vagy bizalmas adatok megszerzésének céljával keresik meg áldozataikat. A szakértők szerint ezért különösen fontos az egészséges gyanakvás és az olyan egyszerű ellenőrzési módszerek alkalmazása, mint a háromujjas trükk. Lehet, hogy legközelebb éppen ez az egyszerű mozdulat menti meg a pénzét vagy személyes adatait.