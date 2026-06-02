Sokkoló videó: egy pillanat alatt eltűnt a föld alatt a nő

A felvételen jól látható, ahogy a 31 éves Fabiana Rosa nyugodtan sétál az utcán, amikor rálép a csatornafedél szélére. Az azonban hirtelen megmozdul alatta, a nő pedig több métert zuhan a mélybe.
Elárulta, milyen érzés volt a csatorna mélyén
A legijesztőbb pillanat ezután következett: az aknafedél visszacsapódott a helyére, így Fabiana teljesen csapdába esett a föld alatt.
A balesetet egy motoros is látta, aki azonnal a nő segítségére sietett. Rövid időn belül több járókelő is odarohant, és közösen próbálták felemelni a nehéz fedelet, hogy kiszabadítsák.
A nőt végül kórházba szállították Rio de Janeiróban. A beszámolók szerint közepesen súlyos sérüléseket szenvedett a fején, karján, lábán, mellkasán és hátán.
Azt hittem, meghalok
– mondta később a brazil sajtónak.
Elmondása szerint a víz a mellkasáig ért, miközben a mély aknában rekedt.
A hatóságok szerint nem kizárt, hogy az aknafedél korábban meglazult. A rendőrség vizsgálja annak lehetőségét, hogy két férfi megpróbálta ellopni a fémfedelet, amit biztonsági kamerák is rögzíthettek.
A tragédiához közeli eset néhány héttel azután történt, hogy New Yorkban egy nő életét vesztette, miután beleesett egy nyitott aknába Manhattanben.
