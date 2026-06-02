Sokkoló videó: egy pillanat alatt eltűnt a föld alatt a nő

Hajmeresztő balesetet rögzített egy utcai kamera Brazíliában. Egy munkába siető nő egyik pillanatról a másikra eltűnt a föld alatt, miután beszakadt alatta egy csatornafedél.
A felvételen jól látható, ahogy a 31 éves Fabiana Rosa nyugodtan sétál az utcán, amikor rálép a csatornafedél szélére. Az azonban hirtelen megmozdul alatta, a nő pedig több métert zuhan a mélybe.

Az utca, ahol a nő alatt beszakadt a csatornafedél – Fotó: Unsplash
Az utca, ahol a nő alatt beszakadt a csatornafedél
Fotó: Unsplash

Elárulta, milyen érzés volt a csatorna mélyén

A legijesztőbb pillanat ezután következett: az aknafedél visszacsapódott a helyére, így Fabiana teljesen csapdába esett a föld alatt.

A balesetet egy motoros is látta, aki azonnal a nő segítségére sietett. Rövid időn belül több járókelő is odarohant, és közösen próbálták felemelni a nehéz fedelet, hogy kiszabadítsák.

A nőt végül kórházba szállították Rio de Janeiróban. A beszámolók szerint közepesen súlyos sérüléseket szenvedett a fején, karján, lábán, mellkasán és hátán.

Azt hittem, meghalok

– mondta később a brazil sajtónak.

Elmondása szerint a víz a mellkasáig ért, miközben a mély aknában rekedt.

A hatóságok szerint nem kizárt, hogy az aknafedél korábban meglazult. A rendőrség vizsgálja annak lehetőségét, hogy két férfi megpróbálta ellopni a fémfedelet, amit biztonsági kamerák is rögzíthettek.

A tragédiához közeli eset néhány héttel azután történt, hogy New Yorkban egy nő életét vesztette, miután beleesett egy nyitott aknába Manhattanben.

