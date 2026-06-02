Sokkoló videó: egy pillanat alatt eltűnt a föld alatt a nő

A felvételen jól látható, ahogy a 31 éves Fabiana Rosa nyugodtan sétál az utcán, amikor rálép a csatornafedél szélére. Az azonban hirtelen megmozdul alatta, a nő pedig több métert zuhan a mélybe.

Az utca, ahol a nő alatt beszakadt a csatornafedél

Elárulta, milyen érzés volt a csatorna mélyén

A legijesztőbb pillanat ezután következett: az aknafedél visszacsapódott a helyére, így Fabiana teljesen csapdába esett a föld alatt.

A balesetet egy motoros is látta, aki azonnal a nő segítségére sietett. Rövid időn belül több járókelő is odarohant, és közösen próbálták felemelni a nehéz fedelet, hogy kiszabadítsák.

Ayer, en Rio de Janeiro (Brasil), una mujer llamada Fabiana Rosa, 35 años, luego de bajar de una moto, pisó accidentalmente la tapa suelta de un buzón (abierta horas antes por dos hombres que intentaron robar cables🤦), la tapa giró, se golpeó la cabeza y se cerró completamente… pic.twitter.com/zUSSZkIkZ3 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 1, 2026

A nőt végül kórházba szállították Rio de Janeiróban. A beszámolók szerint közepesen súlyos sérüléseket szenvedett a fején, karján, lábán, mellkasán és hátán.

Azt hittem, meghalok

– mondta később a brazil sajtónak.

Elmondása szerint a víz a mellkasáig ért, miközben a mély aknában rekedt.

A hatóságok szerint nem kizárt, hogy az aknafedél korábban meglazult. A rendőrség vizsgálja annak lehetőségét, hogy két férfi megpróbálta ellopni a fémfedelet, amit biztonsági kamerák is rögzíthettek.

A tragédiához közeli eset néhány héttel azután történt, hogy New Yorkban egy nő életét vesztette, miután beleesett egy nyitott aknába Manhattanben.

