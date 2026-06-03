Titokzatos emberek másztak elő a New York-i csatornákból

Nyomozást indított a New York-i rendőrség, miután az elmúlt hetekben több videó is felbukkant, amelyeken emberek belopóznak a város csatornahálózatába – írja a BBC.

Csatornarendszerekben keresték a kincseket, keresi az elkövetőket a rendőrség (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a Brooklyn és Queens városrészeiben csatornába bemászó férfiak feltehetően értéktárgyakat kerestek a föld alatti rendszerben.

„A csatornahálózatba való belépés illegális és rendkívül veszélyes is egyben” – nyilatkozta a város Környezetvédelmi Hivatalának (DEP) szóvivője.

„A csatornák számos veszélyt rejthetnek, többek között mérgező és potenciálisan halálos gázokat, instabil felületeket, áradásveszélyt és szűk tereket” – tette hozzá.

A „kincsvadász” csatornalakókat nagy erőkkel keresi a rendőrség.

New York City police are working to identify men seen in video opening manholes and going into sewers in Brooklyn and Queens. @AaronKatersky has more on what officials say the groups may be doing. https://t.co/JgVTlWqnS5 pic.twitter.com/pRMv0RW4DA — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 2, 2026

Csatorna szakadt be egy nő alatt

Hajmeresztő balesetet rögzített egy utcai kamera Brazíliában. Egy munkába siető nő egyik pillanatról a másikra eltűnt a föld alatt, miután beszakadt alatta egy csatornafedél. A videót megtekintheti az Origo oldalán.

Megható videó: kiskacsákat mentett ki egy férfi a csatornából

Szívmelengető jeleneteket rögzítettek az Egyesült Államokban, miután több kiskacsa egy csatornafedél alá szorult egy New Jersey-i lakónegyedben. A megható kacsamentésről készült videó pillanatok alatt bejárta az internetet.