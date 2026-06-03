Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orvosok figyelmeztetnek: ezt a jelet ne hagyja figyelmen kívül, életveszélyt jelezhet

Érdekes

Évezredes titokra derült fény: itt lehetett a bibliai Édenkert

rendőrség

Titokzatos emberek másztak elő a New York-i csatornákból

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Föld alatti csatornarendszerbe behatoló embereket keres nagy erőkkel a New York-i rendőrség. A nyomozók szerint a betörők értéktárgyak miatt másznak be a csatornahálózatba, ami nem csak illegális, de életveszélyes is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségkincsvadászatcsatornarendszerNew York

Nyomozást indított a New York-i rendőrség, miután az elmúlt hetekben több videó is felbukkant, amelyeken emberek belopóznak a város csatornahálózatába – írja a BBC.

Csatornarendszerekben keresték a kincseket, keresi az elkövetőket a rendőrség
Csatornarendszerekben keresték a kincseket, keresi az elkövetőket a rendőrség (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a Brooklyn és Queens városrészeiben csatornába bemászó férfiak feltehetően értéktárgyakat kerestek a föld alatti rendszerben.

„A csatornahálózatba való belépés illegális és rendkívül veszélyes is egyben” – nyilatkozta a város Környezetvédelmi Hivatalának (DEP) szóvivője.

„A csatornák számos veszélyt rejthetnek, többek között mérgező és potenciálisan halálos gázokat, instabil felületeket, áradásveszélyt és szűk tereket” – tette hozzá.

A „kincsvadász” csatornalakókat nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Csatorna szakadt be egy nő alatt

Hajmeresztő balesetet rögzített egy utcai kamera Brazíliában. Egy munkába siető nő egyik pillanatról a másikra eltűnt a föld alatt, miután beszakadt alatta egy csatornafedél. A videót megtekintheti az Origo oldalán.

Megható videó: kiskacsákat mentett ki egy férfi a csatornából

Szívmelengető jeleneteket rögzítettek az Egyesült Államokban, miután több kiskacsa egy csatornafedél alá szorult egy New Jersey-i lakónegyedben. A megható kacsamentésről készült videó pillanatok alatt bejárta az internetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!