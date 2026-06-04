60 év után ismét felbukkant a húsevő parazita, karantént rendeltek el

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) közölte, hogy egy háromhetes borjúban kimutatták az úgynevezett New World Screwworm (NWS), vagyis az újvilági csavarféreg jelenlétét. Ez az első igazolt eset az országban 1966 óta – írja a BBC.

Veszélyes parazita jelent meg az Egyesült Államokban. A csavarféreg 1966 óta először jelent meg az országban, miután egy texasi borjúban azonosították a fertőzést

A fertőzött állatot Texas déli részén, La Pryor településen találták meg, mindössze mintegy 48 kilométerre az amerikai–mexikói határtól. A parazita az elmúlt évben egyre jobban terjedt Mexikó területén, ezért a hatóságok már hónapok óta készültek arra, hogy elérheti az Egyesült Államokat is.

A csavarféreg egy parazita légy lárvája. A nőstény legyek petéiket élő állatok nyílt sebeibe vagy nyálkahártyáira rakják le. Amikor a peték kikelnek, akár több száz lárva is megjelenhet egyszerre. Ezek éles szájszervükkel befúrják magukat az élő szövetekbe, és a gazdaállat húsával táplálkoznak. Kezelés nélkül a fertőzés súlyos szövetkárosodást okozhat, és akár az állat pusztulásához is vezethet.

Az embereket és a háziállatokat is megfertőzheti a csavarféreg

Bár a csavarféreg elsősorban a haszonállatokra jelent veszélyt, ritka esetekben embereket és házi kedvenceket is megfertőzhet.

A szakemberek szerint azonban az emberi fertőzések rendkívül ritkák, és a parazita nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, vagyis a húsfogyasztás szempontjából nem okoz veszélyt.

Karanténzónát hoztak létre Texasban

Mivel a fertőzött állatok szállítása a parazita terjedésének leggyakoribb módja, az USDA és a texasi hatóságok 20 kilométeres megfigyelési és karanténzónát jelöltek ki a fertőzés helyszíne körül.

Az amerikai szarvasmarha-tenyésztők attól tartanak, hogy egy nagyobb járvány jelentősen csökkentheti az állományokat, visszavetheti a marhahústermelést, és végső soron az árak emelkedéséhez vezethet.

A hatóságok egy korábban már sikeresen alkalmazott módszerhez nyúlnak: steril hím legyek millióit engedik szabadon.

Ennek oka, hogy a nőstény csavarféreg-legyek életük során általában csak egyszer párosodnak. Ha steril hímmel találkoznak, ugyan lerakják a petéiket, de azok nem termékenyülnek meg, így nem kelnek ki belőlük újabb lárvák.