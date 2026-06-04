60 év után ismét felbukkant a húsevő parazita, karantént rendeltek el

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) közölte, hogy egy háromhetes borjúban kimutatták az úgynevezett New World Screwworm (NWS), vagyis az újvilági csavarféreg jelenlétét. Ez az első igazolt eset az országban 1966 óta – írja a BBC.
A fertőzött állatot Texas déli részén, La Pryor településen találták meg, mindössze mintegy 48 kilométerre az amerikai–mexikói határtól. A parazita az elmúlt évben egyre jobban terjedt Mexikó területén, ezért a hatóságok már hónapok óta készültek arra, hogy elérheti az Egyesült Államokat is.
A csavarféreg egy parazita légy lárvája. A nőstény legyek petéiket élő állatok nyílt sebeibe vagy nyálkahártyáira rakják le. Amikor a peték kikelnek, akár több száz lárva is megjelenhet egyszerre. Ezek éles szájszervükkel befúrják magukat az élő szövetekbe, és a gazdaállat húsával táplálkoznak. Kezelés nélkül a fertőzés súlyos szövetkárosodást okozhat, és akár az állat pusztulásához is vezethet.
Az embereket és a háziállatokat is megfertőzheti a csavarféreg
Bár a csavarféreg elsősorban a haszonállatokra jelent veszélyt, ritka esetekben embereket és házi kedvenceket is megfertőzhet.
A szakemberek szerint azonban az emberi fertőzések rendkívül ritkák, és a parazita nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, vagyis a húsfogyasztás szempontjából nem okoz veszélyt.
Karanténzónát hoztak létre Texasban
Mivel a fertőzött állatok szállítása a parazita terjedésének leggyakoribb módja, az USDA és a texasi hatóságok 20 kilométeres megfigyelési és karanténzónát jelöltek ki a fertőzés helyszíne körül.
Az amerikai szarvasmarha-tenyésztők attól tartanak, hogy egy nagyobb járvány jelentősen csökkentheti az állományokat, visszavetheti a marhahústermelést, és végső soron az árak emelkedéséhez vezethet.
A hatóságok egy korábban már sikeresen alkalmazott módszerhez nyúlnak: steril hím legyek millióit engedik szabadon.
Ennek oka, hogy a nőstény csavarféreg-legyek életük során általában csak egyszer párosodnak. Ha steril hímmel találkoznak, ugyan lerakják a petéiket, de azok nem termékenyülnek meg, így nem kelnek ki belőlük újabb lárvák.
Komoly figyelmeztetés érkezett a lazacról: ezt sokan nem tudják
Szakértők szerint a világszerte népszerű halféle komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, különösen nyers fogyasztás esetén. A lazac akár parazita férgek hordozója is lehet, amelyek súlyos tüneteket válthatnak ki. A lazac fertőzöttsége alapvetően attól függ, hogy vadon élő vagy tenyésztett halról van szó. A tengeri környezetben élő vad lazac az anisakis nevű parazita hordozója lehet, amely akkor kerül a halba, amikor fertőzött zsákmányt – például krillt vagy kisebb halakat – fogyaszt.
Ősi parazita nyomaira bukkantak a rómaiaknál
Egy friss kutatás szerint már az ókori Római Birodalomban is megjelent egy veszélyes parazita, amely komoly emésztőrendszeri panaszokat okozhatott az embereknél. A több ezer éves leletek most először szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a parazitafertőzések már akkor is jelen voltak a mindennapokban.