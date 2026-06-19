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csecsemő

Csecsemőt raboltak el a babakocsiból – hatalmas erőkkel kutat a rendőrség

2026. június 19. 12:35
Olvasási idő: 3 perc
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Nagyszabású rendőrségi akció indult a németországi Renningen városában egy eltűnt kisgyermek felkutatására. A csecsemő eltűnésének körülményeit egyelőre vizsgálják a hatóságok. A keresésben több szervezet és speciális egység is részt vesz.
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csecsemőbabakocsiemberrablás

A rendőrség tájékoztatása szerint a három hónapos kisfiú csütörtök éjszaka tűnt el Baden-Württemberg tartományban. A rendelkezésre álló információk alapján a csecsemő rövid ideig felügyelet nélkül maradt, ezután egy ismeretlen személy kiemelhette a babakocsiból és magával vihette – számolt be róla a Bild.

Nagy erőkkel keresik eltűnt csecsemőt
Nagy erőkkel keresik eltűnt csecsemőt – Képünk illusztráció
Fotó: Pexels

A csecsemő eltűnésének körülményeit vizsgálják

A hatóságokat késő este értesítették az esetről, a keresés pedig azóta is folyamatosan tart. A rendőrség közlése szerint jelenleg nem rendelkeznek olyan nyommal, amely egyértelműen a gyermek tartózkodási helyére utalna.

A nyomozók a feltételezett eltűnés helyszínéről kiindulva fokozatosan egyre nagyobb területet vizsgálnak át, ugyanakkor nem zárják ki annak lehetőségét sem, hogy a kisfiú már a térségen kívül lehet.

A kutatásban rendőri egységek, mentőkutyás csapatok, a Német Vöröskereszt helyi szervezetei, a műszaki mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársai is részt vesznek.

A hatóságok a földi keresés mellett rendőrségi helikoptert és több drónt is bevetettek. A bevetés koordinálására egy közeli áruház parkolójában alakítottak ki műveleti központot.

A rendőrség továbbra is nagy erőkkel dolgozik az eltűnt gyermek felkutatásán, miközben az ügy körülményeinek tisztázása is folyamatban van.

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