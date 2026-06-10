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cselló

100 év után újra megszólal egy világhírű festő elveszettnek hitt hangszere

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Döbbenet! Egy évszázadon át néma volt, most azonban újra életre kelt az a különleges cselló, amely egykor Nagy-Britannia egyik legismertebb festőjének tulajdonában volt. A szakértők szerint a hangszer történelmi jelentőségű, a közönség pedig hamarosan saját fülével hallhatja a hangját.
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csellórestaurálászenészfestőNagy-Bri­tan­nia

A legendás tájképfestő, John Constable neve világszerte ismert olyan mesterművek révén, mint a Szénásszekér vagy a Dedham völgy elnevezésű képek. Kevesen tudják azonban, hogy a művész nemcsak festőként, hanem zenészként is aktív volt. Személyes csellója, amelyet még 1802-ben készítettek számára, közel száz éve nem volt használható állapotban. Most azonban egy különleges restaurálásnak köszönhetően ismét megszólalhat, mutatott rá a Guardian.

cselló
A legendás tájképfestő, John Constable csellója 100 év után szólalhat meg ismét a nagyérdemű előtt – Fotó: pexels.com / illusztráció

Megható részletek kerültek elő a festő életéből

A hangszert John Dunthorne készítette, aki nemcsak szomszédja, hanem egyik legfontosabb mentora és közeli barátja volt Constable-nak. 

A két férfi együtt járta Suffolk mezőit és falvait, közösen festettek a természetben, miközben a fiatal művész a londoni művészvilág meghódításáról álmodott. 

Levelezésükből kiderül, hogy kapcsolatuk rendkívül szoros volt.

Egy korabeli vázlatfüzetben ráadásul két zenész rajza is fennmaradt. A művészettörténészek szerint az egyik alak maga Constable lehet, kezében a most restaurált csellóval.

Majdnem örökre elveszett a cselló

A hangszer 1942-ben került az ipswichi gyűjteménybe, ám már akkor rossz állapotban volt. Egy korábbi, hibás javítás miatt gyakorlatilag használhatatlanná vált. Sokan úgy gondolták, hogy a cselló többé soha nem szólalhat meg.

A fordulat csaknem száz évvel később következett be, amikor múzeumi támogatók több ezer fontot gyűjtöttek össze a helyreállítására. A munkát James és Sylvie Fawcett hangszerrestaurátorok végezték el, akik hónapokon át dolgoztak a különleges műtárgyon.

A helyi kötődésű csellóművész, Melanie Woodcock már a restaurálás során kipróbálhatta a hangszert. Beszámolója szerint az eredmény minden várakozást felülmúlt.

Sokkal szebben szól, mint reméltük. Rendkívül gazdag, meleg hangja van

 – mondta a zenész.

Hamarosan bárki meghallgathatja

A történelmi jelentőségű cselló június 10-én nyilvános koncerten szólal meg először több mint egy évszázad után. A hangszert ezt követően az ipswichi Christchurch Mansion múzeumban állítják ki, ahol a látogatók testközelből csodálhatják meg.

Az esemény a Constable 250 programsorozat része, amely a festő születésének 250. évfordulója előtt tiszteleg.

A hang, amely egy évszázad után tért vissza

Kevés műtárgy képes ilyen közvetlen kapcsolatot teremteni a múlttal. Egy hangszer, amelyet maga John Constable tarthatott a kezében, most újra megszólal, és olyan hangot hallhat a közönség, amely utoljára még a viktoriánus kor hajnalán csendülhetett fel. A történet egyszerre művészettörténeti szenzáció, restaurátori bravúr és megható időutazás egy letűnt kor világába.

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