Négy csillagjegy, akinek a mosolya mögött titkok húzódnak meg

Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik noha rengeteget mosolyognak, valamiért azt érezzük, legbelül olyan titkokat hordoznak, amit kevesen ismernek. Csillagjegyük árulkodik az igazságról!
Ők azok, akik könnyednek, lazának tűnnek, ez azonban nem a teljes igazság. Legbelül valami marja őket, netán valamilyen teher nyomja a vállukat, titok nehezíti meg az életüket. Horoszkópunk mesél arról, mennyire jellemző ránk mindez. Most minden kiderül!
Csillagjegyek, akik mosolya titkokkal teli belsőt rejt
Oroszlán csillagjegy
E jegy pontosan tudja, miként kell feldobni a hangulatot, szórakoztatni egy társaságot. Magabiztos mosolyuk mögött azonban a következő igazság húzódik meg: ha megmutatnák kétségeiket, bizonytalanságukat, azzal gyengének mutatkoznának, ami összetűzésbe kerülne azzal a tökéletes képpel, amit kialakítottak magukról.
Halak csillagjegy
Könnyed viselkedésük azt sejteti: boldogok, álmodozók, és könnyen kiismerhetők. Mosolyuk azonban sok esetben arról szól, hogy elkerüljék a konfrontációt, netán így tartsák távol maguktól a fájdalmukat. Kedvességük könnyen lehet, hogy végső kifulladást takar. Békésnek tűnnek, de valójában belefulladnak a ki nem mondott érzelmekbe.
Mérleg csillagjegy
E jegy folyamatosan békére, egyensúlyra törekszik, ez azonban sok esetben azzal jár, hogy lenyeli a saját igazát, a saját véleményét. Másokat helyez előtérbe, mosolya pedig gyakran pajzsként szolgál, ami megkíméli az elutasítástól és a kényelmetlen helyzetektől.
Ikrek csillagjegy
E jegy gyorsabban képes humorrá varázsolni a fájdalmat, mint hogy azt bárki is észrevenné. Ő az, aki folyamatosan mosolyog, viccelődik egy társaságban, ezzel megteremtve a könnyed hangulatot, azonban legbelül komoly terhek súlyát hordozza.
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