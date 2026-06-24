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horoszkóp

Négy csillagjegy, akinek a mosolya mögött titkok húzódnak meg

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Ők azok, akik hiába mosolyognak, legbelül valami marja őket. Most felfedjük, mely csillagjegyekről van szó!
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horoszkópcsillagjegytitkok

Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik noha rengeteget mosolyognak, valamiért azt érezzük, legbelül olyan titkokat hordoznak, amit kevesen ismernek. Csillagjegyük árulkodik az igazságról!

Csillagjegyünk is árulkodik arról, a mosolyunk milyen titkokat rejt
Csillagjegyünk is árulkodik arról, a mosolyunk milyen titkokat rejt
Fotó: Unsplash

Ők azok, akik könnyednek, lazának tűnnek, ez azonban nem a teljes igazság. Legbelül valami marja őket, netán valamilyen teher nyomja a vállukat, titok nehezíti meg az életüket. Horoszkópunk mesél arról, mennyire jellemző ránk mindez. Most minden kiderül!

Csillagjegyek, akik mosolya titkokkal teli belsőt rejt

Oroszlán csillagjegy

E jegy pontosan tudja, miként kell feldobni a hangulatot, szórakoztatni egy társaságot. Magabiztos mosolyuk mögött azonban a következő igazság húzódik meg: ha megmutatnák kétségeiket, bizonytalanságukat, azzal gyengének mutatkoznának, ami összetűzésbe kerülne azzal a tökéletes képpel, amit kialakítottak magukról.

Halak csillagjegy

Könnyed viselkedésük azt sejteti: boldogok, álmodozók, és könnyen kiismerhetők. Mosolyuk azonban sok esetben arról szól, hogy elkerüljék a konfrontációt, netán így tartsák távol maguktól a fájdalmukat. Kedvességük könnyen lehet, hogy végső kifulladást takar. Békésnek tűnnek, de valójában belefulladnak a ki nem mondott érzelmekbe.

Mérleg csillagjegy

E jegy folyamatosan békére, egyensúlyra törekszik, ez azonban sok esetben azzal jár, hogy lenyeli a saját igazát, a saját véleményét. Másokat helyez előtérbe, mosolya pedig gyakran pajzsként szolgál, ami megkíméli az elutasítástól és a kényelmetlen helyzetektől. 

Ikrek csillagjegy

E jegy gyorsabban képes humorrá varázsolni a fájdalmat, mint hogy azt bárki is észrevenné. Ő az, aki folyamatosan mosolyog, viccelődik egy társaságban, ezzel megteremtve a könnyed hangulatot, azonban legbelül komoly terhek súlyát hordozza. 

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