A KFC feladja a hagyományokat? Egy korszak végéhez érhetünk

A vállalat bejelentése szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a csont nélküli csirketermékek, különösen a csirkefalatok. Emellett számos új ízvilágú szósz is érkezik az éttermekbe, köztük a Chimichurri Ranch és a Hot Honey Habanero – írja a DailyMail.

A KFC a csirkefalatok, az új szószok és a bővülő italkínálat segítségével próbálja visszaszerezni pozícióját a gyorséttermi piacon Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

A csirkefalatok miatt került bajba a KFC?

A KFC úgynevezett „Dunked” termékeket is bevezet, amelyeknél a csirkét különféle szószokkal vonják be vagy azokkal együtt kínálják. A cél egy modernebb, a fiatalabb generációk igényeihez jobban igazodó kínálat kialakítása.

A Raising Cane's látványosan megelőzte a KFC-t

A változtatások hátterében az áll, hogy a Raising Cane's az elmúlt évek egyik legnagyobb gyorséttermi sikertörténetévé vált az Egyesült Államokban. A lánc szinte kizárólag csirkefalatokra építi a kínálatát, amelyet sült krumpli, pirítós, káposztasaláta és a saját mártása egészít ki.

A vállalat ma már több mint 900 étteremmel rendelkezik, és forgalom alapján megelőzte a KFC-t az amerikai csirkés gyorsétteremláncok rangsorában. A piacot továbbra is a Chick-fil-A és a Popeyes vezeti.

Nemcsak az ételek, az italok is megújulnak

A KFC nemcsak az étlapot alakítja át, hanem új éttermi koncepciókat és digitális fejlesztéseket is bevezet. A vállalat egy teljesen új italplatformot indít Kwench by KFC néven.

Az új kínálatban többek között buborékos üdítők, jegeskávék, limonádék és turmix jellegű italok is helyet kapnak. Egyes termékek már több országban elérhetők, de az amerikai bevezetés pontos időpontját egyelőre nem közölték.

Kérdés, hogy elfogadják-e a vásárlók az új irányt

Szakértők szerint logikus lépés a csirkefalatok, az egyedi szószok és az italválaszték erősítése, mivel a fogyasztók körében egyre népszerűbbek a könnyen fogyasztható, csont nélküli csirketermékek.

Ugyanakkor sokan arra figyelmeztetnek, hogy a KFC márkája évtizedek óta elsősorban a hagyományos, csontos sült csirkével forrt össze. Ezért a következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a vásárlók mennyire fogadják el a gyorsétteremlánc új arculatát és kínálatát.