Becsődölt a légitársaság: az összes járatot törölték, mindenkit kirúgtak

A légitársaság május 19-én függesztette fel működését, több mint hat év működés után ment csődbe, de hivatalosan csak június 3-án került felszámolási eljárás alá, ami 178 dolgozó azonnali elbocsátását jelentette. A döntés hátterében a vállalat szerint elsősorban a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak és a csökkenő légi szállítási forgalom áll. A cég vezetése úgy ítélte meg, hogy a működés fenntartása már nem lehetséges, írja az Express.

A brit European Cargo Limited légitársaság csődbe ment, valamennyi munkavállalóját kirúgta, a járatait megszüntette – Fotó: pexels.com / illusztráció

A Covid-járvány idején kulcsszerepet játszottak

A European Cargo Limited 2020 áprilisában kezdte meg tevékenységét.

A légitársaság különösen a koronavírus-járvány időszakában vált ismertté, amikor nagy mennyiségben szállított:

egyéni védőfelszereléseket,

egészségügyi eszközöket,

valamint Covid-teszteket.

A vállalat működése során több mint 400 járatot teljesített, és fontos szerepet vállalt az ellátási láncok fenntartásában.

Egyre nagyobb lett a baj

A pénzügyi problémák azonban évek óta halmozódtak. A cég 2024-ben 26 millió dolláros adózás előtti veszteséget könyvelt el. Ez már önmagában is súlyos összeg, de ehhez társult a megelőző év 30,6 millió dolláros vesztesége is. A helyzet végül tarthatatlanná vált.

A társaság nettó kötelezettségállománya 2024 végére elérte a 41,8 millió dollárt. Ez az összeg végül olyan terhet jelentett, amelyet a vállalat már nem tudott kezelni. A felszámolók most azon dolgoznak, hogy rendezzék a társaság ügyeit, és segítséget nyújtsanak az elbocsátott dolgozóknak.

A csődgondnokok próbálják rendezni a tartozásokat

A csődgondnokok jelenleg folyamatos kapcsolatban állnak a korábbi alkalmazottakkal, az ügyfelekkel, a beszállítókkal, valamint a hitelezőkkel is. A következő hetekben dőlhet el, hogy a vállalat vagyonából mennyit sikerül visszaszerezni a tartozások rendezésére.

A European Cargo összeomlása is jelzi, milyen nehéz helyzetben van a légiközlekedési ágazat, ahol a növekvő költségek és a bizonytalan piaci környezet egyre több szereplőt sodor veszélybe.

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