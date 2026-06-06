Több mint 100 ezer illegális csótányt találtak – néhány akkora volt, mint egy emberi tenyér

Az ausztrál környezetvédelmi hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb illegális egzotikus gerinctelen-lefoglalása az országban. A csótányok egy része tenyérnyi méretű volt, és a szakemberek szerint komoly kockázatot jelenthetnek az őshonos élővilágra, valamint a mezőgazdaságra is – számolt be róla a BBC.

A lefoglalt csótányok között tenyérnyi méretű példányok is voltak - Képünk illusztráció

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Csótányok miatt indult hatósági eljárás

A lefoglalás egy Bathurst városában működő kereskedelmi tenyésztőnél történt, Sydneytől mintegy 200 kilométerre nyugatra. A hatóságok több mint 100 ezer illegálisan tartott egzotikus rovart találtak, köztük madagaszkári sziszegő csótányokat és dubia csótányokat.

A becslések szerint a lefoglalt állomány értéke elérte a 200 ezer ausztrál dollárt (43 millió forint). Az érintett fajok Ausztráliában nem importálhatók legálisan, és tartásuk, tenyésztésük vagy kereskedelmük is tiltott.

Az Ausztrál Klímaváltozási, Energiaügyi, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szerint az egzotikus rovarok betegségek terjesztésében játszhatnak szerepet, emellett veszélyeztethetik a helyi ökoszisztémákat és a mezőgazdasági termelést.

More than 100,000 illegal exotic cockroaches have been seized from a commercial breeder in Bathurst, New South Wales.



It is the largest seizure of invertebrates in Australia, with an estimated value of $200,000.



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A hatóságok figyelmeztették az állattartókat és a kisállat-kereskedéseket, hogy az illegális egzotikus csótányok birtoklása vagy értékesítése esetén lefoglalásra és jogi következményekre is számíthatnak.

A dubia csótányokat gyakran használják hüllők etetésére, mivel nagyobb méretük miatt kevesebb egyed elegendő egy-egy állat táplálásához. Szakértők szerint emiatt keresettek az egzotikus állattartók körében.

A madagaszkári sziszegő csótány a világ egyik legnagyobb csótányfaja. Nevét jellegzetes, jól hallható sziszegő hangjáról kapta, amelyet veszély esetén ad ki.

A hatóságok közölték, hogy a lefoglalt rovarokat megsemmisítik, és további ellenőrzéseket is terveznek az illegális egzotikus állatkereskedelem visszaszorítása érdekében.