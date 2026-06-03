Sok cukorbeteg várt erre a hírre – új gyógyszer teheti egyszerűbbé a kezelést

A 2-es típusú cukorbetegség világszerte emberek millióit érinti, ezért minden új kezelési lehetőség komoly érdeklődést vált ki. Egy kínai kutatócsoport most olyan tablettát vizsgált, amely hatékonyságban akár felveheti a versenyt a jelenleg alkalmazott GLP-1 injekciókkal – számolt be róla a Daily Mail.

A cukorbetegség kezelésében új lehetőséget jelenthet a vizsgált tabletta – Képünk illusztráció

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A cukorbetegség elleni gyógyszer kedvező eredményeket mutatott

A pekingi kórház kutatói 194 olyan felnőtt bevonásával végeztek vizsgálatot, akiknél a 2-es típusú cukorbetegséget a metformin önmagában nem tudta megfelelően kontrollálni. A résztvevők különböző adagokban kapták a HRS-7535 nevű gyógyszert vagy placebót. A kutatás 16 héten át tartott, és a szakemberek a HbA1c-szint változását követték nyomon. Ez az érték az átlagos vércukorszint egyik legfontosabb mutatója.

Az eredmények szerint a gyógyszert szedő betegek vércukorszintje jelentősen javult. A legkedvezőbb eredményt a napi 60 milligrammos adaggal érték el, amely több mint 1,8 százalékos HbA1c-csökkenést eredményezett. A kutatók szerint ez az eredmény összevethető a jelenleg alkalmazott GLP-1 gyógyszerek hatékonyságával.

A készítmény egyik legnagyobb előnye, hogy szájon át szedhető tabletta formájában alkalmazható. A kutatók szerint ez kényelmesebb lehet sok beteg számára, mint a rendszeres injekciós kezelés.

A vizsgálatban részt vevők közel kétharmada a napi 60 milligrammos adag mellett a 7 százalék alatti HbA1c-célt is elérte, amelyet a szakemberek fontos mérföldkőnek tartanak a szövődmények megelőzésében.

Bár az eredmények ígéretesek, a gyógyszer még fejlesztés alatt áll. A mostani kutatás úgynevezett második fázisú klinikai vizsgálat volt, ezért a készítmény biztonságosságát és hosszú távú hatásait nagyobb létszámú kutatásokban is ellenőrizni kell.

A résztvevők egy része enyhe mellékhatásokról, például hányingerről, hasmenésről vagy hányásról számolt be, de a kutatók szerint ezek többsége nem volt súlyos. Amennyiben a következő vizsgálatok is megerősítik a mostani eredményeket, a HRS-7535 a jövőben új lehetőséget jelenthet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében.